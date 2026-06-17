Huszonöt labdaérintés – Cristiano Ronaldo negatív csúcsot döntött a Kongói DK ellen

Beszédes statisztikai adat, hogy Portugália 75 százalékban birtokolta a labdát, de így is csak 0.69-os volt a várható gólok mennyisége (xG), míg a Kongói DK-nál ugyanez a mutató 0.82 – a 25 százalékos labdabirtoklás ellenére.

𝐏𝐨𝐫𝐭𝐮𝐠𝐚𝐥 𝟏-𝟏 𝐃𝐑 𝐂𝐨𝐧𝐠𝐨 𝐅𝐓



After scoring their first ever World Cup goal, DR Congo have their first ever point!



What a performance that was, and they fully deserved the draw. pic.twitter.com/Ckvkst8pQQ — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 17, 2026

És még egy adalék a semmit sem érő mezőnyfölényhez: Portugália 723-szor passzolt, de csak 1 kapura tartó kísérlete volt.

A Kongói DK válogatottja az első gólját szerezte a világbajnokságok történetében. Portugália az első félidőben 461-szer passzolt, és majdnem 80 százalékban birtokolta a labdát mezőnyben, ennek ellenére csak egy gólt tudott szerezni, és a várható gólok mutatója is roppant alacsonyan maradt – és nem is vezetett a szünetben.

With the last action of the first half, DR Congo have scored their first ever World Cup goal.



Portugal had most of the ball, completing 461 passes and recording 79.7% possession, but they've only managed 0.07xG.



DR Congo deserve to be back on level terms. pic.twitter.com/di80yLrCyi — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 17, 2026

41 évesen és 132 naposan Cristiano Ronaldo lett a világbajnokságok történetének második legidősebb játékosa, aki kezdőként lépett pályára. Az örökranglista első helyén ebben a tekintetben a legendás egyiptomi kapus, Esszam el-Hadari áll, aki 2018-ban 45 éves és 161 napos korában lépett pályára.

Aged 41 years and 132 days, Cristiano Ronaldo becomes the second oldest player to start a match in World Cup history, behind Egyptian goalkeeper Essam El Hadary in 2018 (45 years, 161 days). pic.twitter.com/bARMUkfSS2 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 17, 2026

Huszonegy évesen és 263 naposan Joao Neves lett a portugál válogatott harmadik legfiatalabb gólszerzője a világbajnokságok történetében. Előtte csak Cristiano Ronaldo (2006) és Goncalo Ramos áll (2022), mindketten 21 évesek és 169 naposak voltak, amikor betaláltak.

João Neves is the third youngest Portuguese scorer at the World Cup (21 years, 263 days), behind Cristiano Ronaldo in 2006 (21 years, 132 days) and Gonçalo Ramos in 2022 (21 years, 169 days). pic.twitter.com/47gVZEu01w — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 17, 2026

A nagy nemzetközi válogatott-tornákat (vb, Eb) figyelembe véve Cristiano Ronaldo immáron 10 mérkőzés óta képtelen a kapuba találni. Pedig azt nem lehet mondani, hogy ne próbálkozna: ez alatt 33-szor kísérletezett lövéssel, de csak 11-szer talált kaput, gólt pedig egyet sem szerzett.

0 - Cristiano Ronaldo has now gone 10 consecutive major tournament games without scoring for Portugal (FIFA World Cup/EURO):



33 shots

11 on target

0 goals



Drought. pic.twitter.com/PYQIHPgCkM — OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2026

És még mindig CR7: a portugálok első számú klasszisa a Kongói DK ellen mindössze 25-ször ért labdába. Ez a legkevesebb, amit valaha elért a válogatott színeiben a nagy tornákat figyelembe véve, amikor 90 percig a pályán volt.

25 - Cristiano Ronaldo's 25 touches today were his fewest in a major tournament game for Portugal when he played the full 90 minutes.



Fringe. pic.twitter.com/wNoBtcU6Xk — OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2026

ÉLŐ SZÖVEGES TUDÓSÍTÁS ITT!

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

K-CSOPORT

PORTUGÁLIA–KONGÓI DK 1–1 (1–1)

Houston, NRG Stadion, 68 777 néző. Vezette: A. al-Jasszim (katari)

PORTUGÁLIA: D. Costa – J. Cancelo, T. Araújo, R. Veiga, Nuno Mendes (N. Semedo, 72.) – B. Fernandes, Joao Neves, Vitinha (Goncalo Ramos, 83.) – B. Silva (F. Conceicao, a szünetben), C. Ronaldo, Pedro Neto (R. Leao, 72.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

KONGÓI DK: Mpasi – Wan-Bissaka (Kalulu, 85.), Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku (J. Kayembe, 74.) – Mukau (Sadiki, 57.), Moutoussamy, E. Kayembe (Pickel, 74.) – Wissa, Bakambu (Banza, 85.). Szövetségi kapitány: Sébastien Desabre

Gólszerző: Joao Neves (6.), ill. Wissa (45+5.)