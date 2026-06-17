Huszonöt labdaérintés – Cristiano Ronaldo negatív csúcsot döntött a Kongói DK ellen
Beszédes statisztikai adat, hogy Portugália 75 százalékban birtokolta a labdát, de így is csak 0.69-os volt a várható gólok mennyisége (xG), míg a Kongói DK-nál ugyanez a mutató 0.82 – a 25 százalékos labdabirtoklás ellenére.
És még egy adalék a semmit sem érő mezőnyfölényhez: Portugália 723-szor passzolt, de csak 1 kapura tartó kísérlete volt.
A Kongói DK válogatottja az első gólját szerezte a világbajnokságok történetében. Portugália az első félidőben 461-szer passzolt, és majdnem 80 százalékban birtokolta a labdát mezőnyben, ennek ellenére csak egy gólt tudott szerezni, és a várható gólok mutatója is roppant alacsonyan maradt – és nem is vezetett a szünetben.
41 évesen és 132 naposan Cristiano Ronaldo lett a világbajnokságok történetének második legidősebb játékosa, aki kezdőként lépett pályára. Az örökranglista első helyén ebben a tekintetben a legendás egyiptomi kapus, Esszam el-Hadari áll, aki 2018-ban 45 éves és 161 napos korában lépett pályára.
Huszonegy évesen és 263 naposan Joao Neves lett a portugál válogatott harmadik legfiatalabb gólszerzője a világbajnokságok történetében. Előtte csak Cristiano Ronaldo (2006) és Goncalo Ramos áll (2022), mindketten 21 évesek és 169 naposak voltak, amikor betaláltak.
A nagy nemzetközi válogatott-tornákat (vb, Eb) figyelembe véve Cristiano Ronaldo immáron 10 mérkőzés óta képtelen a kapuba találni. Pedig azt nem lehet mondani, hogy ne próbálkozna: ez alatt 33-szor kísérletezett lövéssel, de csak 11-szer talált kaput, gólt pedig egyet sem szerzett.
És még mindig CR7: a portugálok első számú klasszisa a Kongói DK ellen mindössze 25-ször ért labdába. Ez a legkevesebb, amit valaha elért a válogatott színeiben a nagy tornákat figyelembe véve, amikor 90 percig a pályán volt.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
K-CSOPORT
PORTUGÁLIA–KONGÓI DK 1–1 (1–1)
Houston, NRG Stadion, 68 777 néző. Vezette: A. al-Jasszim (katari)
PORTUGÁLIA: D. Costa – J. Cancelo, T. Araújo, R. Veiga, Nuno Mendes (N. Semedo, 72.) – B. Fernandes, Joao Neves, Vitinha (Goncalo Ramos, 83.) – B. Silva (F. Conceicao, a szünetben), C. Ronaldo, Pedro Neto (R. Leao, 72.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
KONGÓI DK: Mpasi – Wan-Bissaka (Kalulu, 85.), Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku (J. Kayembe, 74.) – Mukau (Sadiki, 57.), Moutoussamy, E. Kayembe (Pickel, 74.) – Wissa, Bakambu (Banza, 85.). Szövetségi kapitány: Sébastien Desabre
Gólszerző: Joao Neves (6.), ill. Wissa (45+5.)