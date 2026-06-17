Statisztikák: Husszein Mandzukicot másolta a norvégok ellen

A válogatottsági gólrekorder Cristiano Ronaldónak és az aranycipős uruguayi Luis Suáreznek együttesen 1.11-es gól/meccs átlaga van a válogatottban, míg az Irak elleni vb-meccsen duplázó Erling Haalandnak már ennél is jobb, 1.12-es.

International goals per match:



1.12 — Erling Haaland

1.11 — Ronaldo and Suárez combined pic.twitter.com/nNzR3pNMp8 — StatMuse FC (@statmusefc) June 16, 2026

Ráadásul a norvégok gólgépe első vébémeccsén betalált – persze, nem újdonság tőle, hogy egy tornán, sorozatban, bajnokságban bemutatkozásként rögtön gólt szerez, megtette ezt már a Bajnokok Ligájában, a Bundesligában, és a Premier League-ban is.

ERLING HAALAND SCORES FOR NORWAY!!! 🇳🇴



He has now scored on his debut in the:



◎ Champions League

◎ Bundesliga

◎ Premier League

◉ World Cup 🆕



*Acts shocked* pic.twitter.com/K3RsE2DhJ9 — Squawka (@Squawka) June 16, 2026

Még egy kis Haaland: az első félidőben pontosan annyi pontos passza volt a Manchester City gólgyárosának, mint amennyi gólja, vagyis kettő.

Fun fact: Erling Haaland has as many goals (2) as accurate passes in the first half vs Iraq. pic.twitter.com/lloyeRtp33 — StatMuse FC (@statmusefc) June 16, 2026

A másik gólszerzőről is emlékezzünk meg: Ajmen Husszein jegyezte Irak 40 év utáni az első világbajnoki gólját. Erre nyilván büszke, más kérdés, hogy aztán a negyedik norvég gól is az ő neve mellé került, mivel Thorstvedt fejese után róla került a kapuba a labda. Nem sokon múlott egyébként, hogy végül pályára lépjen a tornán, az amerikai hatóságok hét órán keresztül faggatták az országba való belépés előtt.

🚨🚨| Ayman Hussein was detained by US authorities and questioned for seven hours before the tournament.



Now, he’s written his name into the history books by scoring Iraq’s 𝐅𝐈𝐑𝐒𝐓 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐂𝐔𝐏 𝐆𝐎𝐀𝐋 in 40 years. ✨🇮🇶 pic.twitter.com/MdCR7q7mtJ — CentreGoals. (@centregoals) June 16, 2026

Husszein a 11. labdarúgó a vb-k történelme során, aki gólja mellett öngólt is jegyzett, és mindössze a harmadik, aki ezt egy meccsen belül teszi meg. Legutóbb a 2018-as vb döntőjében Mario Mandzukic tette ezt meg, előtte pedig még 1978-ban a holland Ernie Brandts talált be az olasz ellen mindkét kapuba.

Irak negyedik világbajnoki mérkőzését játszotta és a negyedik vereségét szenvedte el.

Iraq 1-4 Norway



Erling Haaland was inevitably the star of the show in Norway’s 2026 FIFA World Cup opener, helping secure a 4-1 win over Iraq at Boston Stadium. pic.twitter.com/Mwgzl9zEM2 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 17, 2026

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

I-CSOPORT

IRAK–NORVÉGIA 1–4 (1–2)

BOSTON, Boston Stadion. 63 106 néző (Tv: M4 Sport). Vezette: Pierre Atcho (gaboni)

IRAK: D. Hasszan – H. Ali (Szadun, 74.), Tahszin, Hasim, Doszki – Bajes (M. Ali, 78.), A. Al-Ammari, Iszmail (Ikbal, 59.), Dzsaszim (Kaszem, 74.) – A. Husszein, Al-Hamadi (Fardzsi, 59.). Szövetségi kapitány: Graham Arnold (ausztrál)

NORVÉGIA: Nyland – Ryerson, Ajer, Heggem, Möller Wolfe (Östigard, 74.) – Ödegaard (Berg, 81.), Berge, Aursnes (Thorstvedt, 74.) – Sörloth (Bobb, 74.), Haaland, Nusa (Schjelderup, 74.). Szövetségi kapitány: Stale Solbakken

Gólszerzők: A. Husszein (39.), ill. Haaland (29., 43.), Östigard (76.), A. Husszein (90+6. – öngól)

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