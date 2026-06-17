Statisztikák: Husszein Mandzukicot másolta a norvégok ellen

A válogatottsági gólrekorder Cristiano Ronaldónak és az aranycipős uruguayi Luis Suáreznek együttesen 1.11-es gól/meccs átlaga van a válogatottban, míg az Irak elleni vb-meccsen duplázó Erling Haalandnak már ennél is jobb, 1.12-es.
Ráadásul a norvégok gólgépe első vébémeccsén betalált – persze, nem újdonság tőle, hogy egy tornán, sorozatban, bajnokságban bemutatkozásként rögtön gólt szerez, megtette ezt már a Bajnokok Ligájában, a Bundesligában, és a Premier League-ban is.
Még egy kis Haaland: az első félidőben pontosan annyi pontos passza volt a Manchester City gólgyárosának, mint amennyi gólja, vagyis kettő.
A másik gólszerzőről is emlékezzünk meg: Ajmen Husszein jegyezte Irak 40 év utáni az első világbajnoki gólját. Erre nyilván büszke, más kérdés, hogy aztán a negyedik norvég gól is az ő neve mellé került, mivel Thorstvedt fejese után róla került a kapuba a labda. Nem sokon múlott egyébként, hogy végül pályára lépjen a tornán, az amerikai hatóságok hét órán keresztül faggatták az országba való belépés előtt.
Husszein a 11. labdarúgó a vb-k történelme során, aki gólja mellett öngólt is jegyzett, és mindössze a harmadik, aki ezt egy meccsen belül teszi meg. Legutóbb a 2018-as vb döntőjében Mario Mandzukic tette ezt meg, előtte pedig még 1978-ban a holland Ernie Brandts talált be az olasz ellen mindkét kapuba.
Irak negyedik világbajnoki mérkőzését játszotta és a negyedik vereségét szenvedte el.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
I-CSOPORT
IRAK–NORVÉGIA 1–4 (1–2)
BOSTON, Boston Stadion. 63 106 néző (Tv: M4 Sport). Vezette: Pierre Atcho (gaboni)
IRAK: D. Hasszan – H. Ali (Szadun, 74.), Tahszin, Hasim, Doszki – Bajes (M. Ali, 78.), A. Al-Ammari, Iszmail (Ikbal, 59.), Dzsaszim (Kaszem, 74.) – A. Husszein, Al-Hamadi (Fardzsi, 59.). Szövetségi kapitány: Graham Arnold (ausztrál)
NORVÉGIA: Nyland – Ryerson, Ajer, Heggem, Möller Wolfe (Östigard, 74.) – Ödegaard (Berg, 81.), Berge, Aursnes (Thorstvedt, 74.) – Sörloth (Bobb, 74.), Haaland, Nusa (Schjelderup, 74.). Szövetségi kapitány: Stale Solbakken
Gólszerzők: A. Husszein (39.), ill. Haaland (29., 43.), Östigard (76.), A. Husszein (90+6. – öngól)