Erling Haaland elképesztő: a gól/meccs átlaga már jobb, mint Cristiano Ronaldóé és Luis Suárezé együtt

International goals per match:



1.12 — Erling Haaland

1.11 — Ronaldo and Suárez combined pic.twitter.com/nNzR3pNMp8 — StatMuse FC (@statmusefc) June 16, 2026

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

I-CSOPORT

IRAK–NORVÉGIA 1–4 (1–2)

BOSTON, Boston Stadion. 63 106 néző (Tv: M4 Sport). Vezeti: Pierre Atcho (gaboni)

IRAK: D. Hasszan – H. Ali (Szadun, 74.), Tahszin, Hasim, Doszki – Bajes (M. Ali 78.), A. Al-Ammari, Iszmail (Ikbal, 59.), Dzsaszim (Kaszem, 74.) – A. Husszein, Al-Hamadi (Fardzsi, 59.). Szövetségi kapitány: Graham Arnold (ausztrál)

NORVÉGIA: Nyland – Ryerson, Ajer, Heggem, Möller Wolfe (Östigard, 74.) – Ödegaard (Berg, 81.), Berge, Aursnes (Thorstvedt, 74.) – Sörloth (Bobb, 74.), Haaland, Nusa (Schjelderup, 74.). Szövetségi kapitány: Stale Solbakken

Gólszerzők: A. Husszein (39.), ill. Haaland (29., 43.), Östigard (76.), A. Husszein (90+6. – öngól)

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