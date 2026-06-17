Haaland duplázott az első félidőben élete első vb-meccsén – videó

Norvégia Erling Haaland góljával szerzett vezetést Irak ellen a labdarúgó-világbajnokság I-csoportjának 1. fordulójában. Irak Ajmen Husszein góljával egyenlített, de aztán ismét jött Haaland. A második félidőben aztán Leo Ostigard is betalált, a 4–1-es végeredmény pedig Husszein öngóljával alakult ki.

ERLING HAALAND ELSŐ GÓLJA AJMEN HUSSZEIN FEJESÉVEL EGYENLÍTETT IRAK HAALAND MÁSODSZOR IS VEZETÉST SZERZETT NORVÉGIÁNAK ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!