Nemzeti Sportrádió

Haaland duplázott az első félidőben élete első vb-meccsén – videó

B. A. P.B. A. P.
2026.06.17. 00:52
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Erling Haaland két gólt is szerzett az első félidőben (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 videó Erling Haaland Norvégia Irak
Norvégia Erling Haaland góljával szerzett vezetést Irak ellen a labdarúgó-világbajnokság I-csoportjának 1. fordulójában. Irak Ajmen Husszein góljával egyenlített, de aztán ismét jött Haaland. A második félidőben aztán Leo Ostigard is betalált, a 4–1-es végeredmény pedig Husszein öngóljával alakult ki.

ERLING HAALAND ELSŐ GÓLJA

AJMEN HUSSZEIN FEJESÉVEL EGYENLÍTETT IRAK

HAALAND MÁSODSZOR IS VEZETÉST SZERZETT NORVÉGIÁNAK

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