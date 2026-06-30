Nemzeti Sportrádió

Videó: ezt a holland–marokkói tizenegyespárbajt még sokáig emlegetjük majd...

CS. M.CS. M.
2026.06.30. 06:04
(Fotó: Getty Images)
Címkék
Hollandia foci vb 2026 videó vb 2026 vb-hírfolyam tizenegyesek Marokkó
Mint ismert, Marokkó 11-esekkel kiejtette Hollandiát a legjobb 32 között az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokságon. Mutatjuk, a sokáig emlékezetes szétlövést!

 

Foci vb 2026
1 órája

A tizenegyespárbajból vb-klasszikus lesz: Marokkó kiverte a hollandokat a 32 között

A Katarban elődöntőig jutó afrikai csapat a rendes játékidő végén egyenlített, majd a szétlövést drámai körülmények között behúzta.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
HOLLANDIA–MAROKKÓ 1–1 (0–0, 1–1, 1–1) – 11-esekkel 2–3
Monterrey, Monterrey Stadion, 51 243 néző. Vezette: W. Sampaio (brazil) 
HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Aké (Koopmeiners, 71.), Van de Ven (Hato, 86.) – Gravenberch (Q. Timber, 86.), F. de Jong (De Roon, 110.) – Summerville, Gakpo (Kluivert, 113.) – Brobbey (Weghorst, 71.). Szövetségi kapitány: Ronald Koeman
MAROKKÓ: Bunu – Hakimi, I. Diop, Riad (Szalah-Eddin, 75.), Mazraui – Buaddi (El-Murabet, 79.), El-Ajnaui – Brahim Díaz (Jasszin, 79.), Unahi (Rahimi, 86.), El-Hanusz (Talbi, 86.) – Szaibari. Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi
Gószerző: Gakpo (72.), ill. I. Diop (90+1.)

Hollandia foci vb 2026 videó vb 2026 vb-hírfolyam tizenegyesek Marokkó
Legfrissebb hírek

Hollandia 23 vb-meccs óta nem kapott ki a rendes játékidőben, de ezúttal is búcsúzott

Foci vb 2026
18 perce

Véget ért a hollandok útja: Marokkó a legjobb 16 között!

Foci vb 2026
55 perce

A tizenegyespárbajból vb-klasszikus lesz: Marokkó kiverte a hollandokat a 32 között

Foci vb 2026
1 órája

Nincs gól a hosszabbításban, a Hollandia–Marokkó meccsen is tizenegyespárbaj dönt

Foci vb 2026
1 órája

Videó: Diop a 91. percben mentette hosszabbításra a hollandok elleni meccset

Foci vb 2026
1 órája

Egy-egy gól Hollandiától és Marokkótól – jöhet a hosszabbítás!

Foci vb 2026
2 órája

Megható jelenet: Gakpo betalált Marokkó ellen, majd minden érzelem előtört belőle gyermeke elvesztése miatt – videó

Foci vb 2026
2 órája

„Ha ez szabálytalan, akkor az Arsenal nem lenne bajnok” – Klopp a németek elvett góljáról

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik