Videó: ezt a holland–marokkói tizenegyespárbajt még sokáig emlegetjük majd...

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

HOLLANDIA–MAROKKÓ 1–1 (0–0, 1–1, 1–1) – 11-esekkel 2–3

Monterrey, Monterrey Stadion, 51 243 néző. Vezette: W. Sampaio (brazil)

HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Aké (Koopmeiners, 71.), Van de Ven (Hato, 86.) – Gravenberch (Q. Timber, 86.), F. de Jong (De Roon, 110.) – Summerville, Gakpo (Kluivert, 113.) – Brobbey (Weghorst, 71.). Szövetségi kapitány: Ronald Koeman

MAROKKÓ: Bunu – Hakimi, I. Diop, Riad (Szalah-Eddin, 75.), Mazraui – Buaddi (El-Murabet, 79.), El-Ajnaui – Brahim Díaz (Jasszin, 79.), Unahi (Rahimi, 86.), El-Hanusz (Talbi, 86.) – Szaibari. Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi

Gószerző: Gakpo (72.), ill. I. Diop (90+1.)