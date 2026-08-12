Arne Slot elárulta, nem lesz holland szövetségi kapitány

A 47 éves holland szakember első idényében, tavaly a Vörösök – Szoboszlai Dominikkal – megnyerték az angol bajnokságot, idén azonban csak a csalódást keltő ötödik helyen zárt a csapat, s ez májusban Slot állásába került. Az előző idényben már Kerkez Milos is az együttes tagja volt.

A holland kapitányi poszt azután üresedett meg, hogy Ronald Koeman lemondott, mert a válogatott már a legjobb 32 között kiesett a világbajnokságon. Slot nevét a lehetséges utódok között emlegették, ő azonban most rövidre zárta az ezzel kapcsolatos találgatásokat és cáfolta azokat a sajtóhíreket, melyek szerint az anyagiak, valamint a szerződés hossza kapcsán kialakult nézetkülönbségek miatt lépett volna vissza a feladattól.

„Ez nem igaz. Egyszerűen el sem jutottunk ideáig – idézte a trénert a Voetbal International című holland futballmagazin. – Karrierem ezen szakaszában minden nap szeretnék találkozni a játékosaimmal az edzőpályán, ez pedig egy nemzeti csapatnál nem lenne lehetséges.”

Hozzátette: nagyon tiszteli a válogatottat és a holland szövetséget, szerinte nagyon profin zajlottak közöttük a tárgyalások, de jelenleg úgy érzi, még bőven van keresnivalója a klubfutballban.