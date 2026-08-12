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Xavival is tárgyalt a holland szövetség a kapitányi posztról – sajtóhír

H. Á.H. Á.
2026.08.12. 16:33
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Akár Xavi is lehet a következő holland szövetségi kapitány (Fotó: Getty OImages)
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Hollandia Xavi Hernández holland válogatott Ronald Koeman Xavi
Ronald Koeman még a nyári világbajnokságon, Hollandia kiesése után mondott le az ország válogatottjának szövetségi kapitányi posztjáról, utódját pedig azóta is nagy erőkkel keresi a helyi labdarúgó-szövetség (KNVB). Sajtóhírek szerint a kapitányi castinghoz csatlakozó legfrissebb név Xavi Hernández, aki legutóbb 2024-ben, a Barcelona vezetőedzője volt.

Ronald Koemanra még a nyári világbajnokságon szakadt rá a népharag, miután Hollandia a legjobb 32 között, tizenegyesekkel kiesett Marokkó ellen. A szurkolók és az elemzők a holland futballfilozófia elárulásával vádolták, míg a helyi sajtó szerint a nemzeti csapat „szégyenteljes, gyáva futballt” játszott, így aztán nem is csoda, hogy június végén Koeman maga jelentette be, hogy fel áll a kispadról.

Az utódját az elmúlt másfél hónapban sem sikerült megtalálni, viszont annál népesebb lett a sajtó szerint a posztra jelöltek száma. 

Eddig Michael Reiziger, Pep Guardiola, Erik ten Hag, Arne Slot, Peter Bosz és Louis van Gaal után nemrégiben a vb-n még a portugál válogatott irányító Roberto Martínez neve is felbukkant a holland sajtóban. A De Telegraaf aztán kedden újabb spanyol jelöltet szellőztetett meg: a lap arról ír, hogy a Barcelonával és hazája válogatottjával gyakorlatilag mindent megnyerő Xavi lehet az oranje következő szövetségi kapitánya.

A klubjával hatszoros spanyol bajnok, háromszoros spanyol Király-kupa-győztes, hatszoros spanyol szuperkupa-győztes, négyszeres BL-győztes, kétszeres európai szuperkupa-győztes és kétszeres klub-világbajnok, a válogatottal világ- és kétszeres Európa-bajnok Xavi 2021 és 2024 között dolgozott legutóbb edzőként, amikor a Barcelonát irányította két és fél éven keresztül. 

A De Telegraaf írása szerint azt ugyan nem lehet teljes biztonsággal kijelenteni, hogy valóban Xavi lesz a következő kapitány, de egyre több jel utal arra, hogy a holland szövetségnél hamarosan lezárul a keresgélés időszaka és bejelentik, ki lesz a Barcelonával játékosként négy bajnoki címet, egy Király-kupát, három spanyol szuperkupát és egy BEK-et nyerő – sőt, az 1992-es, Sampdoria elleni finálét emlékezetes szabadrúgásgóljával eldöntő – Ronald Koeman után az oranje következő szakvezetője.

Az mindenesetre a 47 éves Xavi mellett szól, hogy a katalán klubnál éppen Koeman után ülhetett le a kispadra.

 

Hollandia Xavi Hernández holland válogatott Ronald Koeman Xavi
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