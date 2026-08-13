Xavi nem akarja átalakítani a holland iskolát

Igaznak bizonyultak a sajtóhírek, amelyek szerint Xavi Hernández veszi át a holland labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi tisztségét. A németalföldi szövetség szerda este jelentette be a válogatott hivatalos médiaplatformjain a szakember szerződtetését.

A játékosként klubjával hatszoros spanyol bajnok, háromszoros spanyol Király-kupa-győztes, hatszoros spanyol szuperkupagyőztes, négyszeres BL-győztes, kétszeres európai szuperkupagyőztes és kétszeres klubvilágbajnok, a válogatottal pedig világ- és kétszeres Európa-bajnok Xavi legutóbb 2021 és 2024 között dolgozott edzőként, amikor a Barcelonát irányította két és fél éven keresztül.

„Barcelonában sokat tanultam a holland iskoláról a labdabirtoklás, a dominancia, a játék irányítása és uralása kapcsán. Nem értem, hogy miért kell ezt az iskolát átalakítani” – idézte fel a holland közszolgálati adó, az NOS Xavi egy tíz évvel ezelőtti interjúját a szerdai kinevezés után.

„A Barcelona akadémiáján többek között Johan Cruyfftól és Rinus Michelstől is nagyon sokat tanultam, különleges kötődést érzek, mondhatni, magam is egy kicsit a holland futball fia vagyok. További kiváló holland edzők – Louis van Gaal, akinél bemutatkoztam a Barcelonában, vagy Frank Rijkaard, akivel 2006-ban BL-t nyertem a csapattal – szintén fontos szerepet játszottak abban, ahogy játékosként és edzőként is formálódtam” – fogalmazott Xavi.

A holland lap felidézi, hogy ugyan játékosként a spanyol válogatottal 2008-ban és 2012-ben Eb-t, közte pedig 2010-ben vb-t nyert, edzőként még nem igazán tette le a névjegyét. Ugyan a Barcelonával 2023-ban elhódította a spanyol bajnoki címet és a spanyol szuperkupát is, de a nemzetközi porondon elmaradtak a sikerek, így kérdés, hogy mire lesz képes az oranje élén, mindenesetre nagyon úgy fest, hogy a 46 éves tréner pontosan tudja, milyen utat szeretne bejárni a holland válogatottal.

„Hollandia gazdag futballkultúrával és letisztult jövőképpel rendelkezik, ami számomra is nagyon vonzó. Labdabirtoklásra épített támadófoci, kreativitással, szenvedéllyel és meggyőződéssel – ezekre kell építkezni. Természetesen a legfontosabb cél mindig a győzelem, és én jobban szeretném, ha ezt úgy érjük el, hogy azt a szurkolók is élvezhessék” – jelentette ki az új kapitány.

Xavit hivatalosan két hét múlva, augusztus 25-én mutatja be a szövetség, és szeptember 24-én mutatkozik be a holland válogatott élén, Németország ellen hazai pályán a Nemzetek Ligája új, 2026–2027-es kiírásában.