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Hollandia gyorsan eldöntötte, a japán–svéden még nincs gól – félidők
CS. M.
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2026.06.26. 01:50
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foci vb 2026
vb 2026
vb-hírfolyam
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