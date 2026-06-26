Nemzeti Sportrádió

Hollandia gyorsan eldöntötte, a japán–svéden még nincs gól – félidők

CS. M.CS. M.
2026.06.26. 01:50
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Az északiak így harmadik helyen mentek tovább, míg az ázsiaiak Brazília ellen játszanak.

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A kansasi szakadó esőben Hollandia könnyedén győzött az ismét súlytalan Tunézia ellen és megnyerte az F-csoportot.

 

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