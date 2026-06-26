Gyors gólváltás után Japán a svédek elleni döntetlennel szerezte meg az F-csoport második helyét

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

F-CSOPORT

Japán–Svédország 1–1 (0–0)

Dallas, Dallas Stadion, 70 137 néző. Vezette: I. Barton (hondurasi)

JAPÁN: Szuzuki Z. – Itakura (Tanigucsi, 39.), Szeko (Vatanabe, 75.), Ito H. – Szugavara, Kamada, Tanaka, Nakamura (Nagatomo, 75.) – Doan (Ito J., 67.), Maeda – Ueda (Ogava, 66.). Szövetségi kapitány: Morijaszu Hadzsime​

SVÉDORSZÁG: Zetterström – Lagerbielke, Hien (Bergvall, 37.), Lindelöf (Starfelt, 87.) – Bernhardsson (Sema, 75.), Stroud (Svensson, 75.), Ayari, G. Gudmundsson (Nygren, 88.) – Isak, Gyökeres, Elanga. Szövetségi kapitány: Graham Potter

Gólszerző: Maeda (56.), ill. Elanga (62.)

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ÖSSZEFOGLALÓ

A forduló előtt volt Svédországnak és Japánnak is lehetősége, hogy megszerezze a csoport első helyét. Hollandia azonban a csoport másik meccsén már hét perc után két góllal vezetett.

A Japán–Svédország meccs első félideje ennek árnyékában kevés izgalmat hozott. A hatodik percben Alexander Bernhardsson 17 méterről leadott lövését védte Szuzuki Zion, a félidő közepén pedig Ito Hiroki beadását Maeda Daizen fejelte fölé. A hajrában jött még két ázsiai helyzet: Szugavura távoli próbálkozását és Nakamura tekerését is hárította Jacob Widell Zetterström. Az első félidőben összesen hat lövésig és 0.28-as xG-ig (várható gólérték) jutottak a felek.

A szünet után felpörögtek az események. Tanaka Ao távoli lövése és Gustaf Lagerbielke szöglet utáni közeli fejese sem talált kaput, az 56. percben viszont vezetést szerzett Japán. Kombinatív jobb oldali támadás után Doan Ricu ugratta ki Maedát, aki egy átvétel után 11 méterről a jobb alsóba helyezte a labdát. Nem kellett sokat várni a svéd válaszra: a 62. percben Viktor Gyökeres vezette keresztbe a labdát, majd Anthony Elangához továbbított, aki a tizenhatos sarkáról tekert ballal a jobb kapufa mellé (1–1). Elangának ez volt a második gólja a vb-n, míg a Premier League-ben 32 meccsen egyszer sem talált be az idényben.

A gólváltás után Alexander Isak lőtt kapura, a bal alsó sarok felé tartó labdát Szuzuki szögletre tolta. Később aztán Daniel Svensson próbálkozott, aztán Lagerbielke fejelt, de egyiknél sem kellett közbeavatkoznia Szuzukinak, csak úgy, mint a másik oldalt Zetterströmnek Ogava Koki tizenhatoson belülről leadott lövésénél. A hosszabbítás elején ismét Elanga került helyzetbe, az ötösön kívülről jobbal lőtt, de Szuzuki ezt is szögletre tolta. A sarokrúgás sem volt izgalommentes, Yasin Ayari tekert a rövid felé, Isak öt méterről csúsztatta a labdát a kapu felé, Szuzuki a lécre tolta a labdát, ami onnan kifele pattant.

Anthony Elanga gyönyörűen tekert a jobb kapufa melé (Fotó: Getty Images)

További helyzet már nem volt, az 1–1-es döntetlen értelmében – és mivel Hollandia 3–1-re nyert Tunézia ellen – Japán végzett a csoport második helyén, és az egyenes kieséses szakaszban Brazíliával mérkőzik meg, míg Svédország a csoport harmadik helyén ment tovább, és így az I-csoport győztesével, azaz Norvégiával vagy Franciországgal csap össze.

AZ F-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE M Gy D V L–K Gk P 1. Hollandia 3 2 1 – 10–4 +6 7 2. Japán 3 1 2 – 7–3 +4 5 3. Svédország 3 1 1 1 7–7 0 4 4. Tunézia 3 – – 3 2–12 –10 0

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A JAPÁN VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 23 Hajakava Tomoki (Kasima Antlers), 12 Oszako Keiszuke (Sanfrecce Hirosima), 1 Szuzuki ​Zion (Parma – Olaszország)

Védők: 4 Itakura Ko (Ajax – Hollandia), 21 Ito Hiroki (Bayern München – Németország), 5 Nagatomo Juto (FC Tokio), 20 Szeko Ajumu (Le Havre – Franciaország), 2 Szugavara Jukinari (Werder Bremen – Németország), 25 Szuzuki Dzsunnoszuke (FC Köbenhavn – Dánia), 3 Tanigucsi Sogo (Sint-Truiden – Belgium), 22 Tomijaszu Takehiro (Ajax – Hollandia), 16 Vatanabe Cujosi (Feyenoord – Hollandia)

Középpályások: ⁠10 Doan Ricu (Eintracht Frankfurt – Németország), ​14 Ito Dzsunja (KRC Genk – Belgium), 15 Kamada Daicsi (Crystal Palace – Anglia), 8 Kubo Takefusza (Real Sociedad – Spanyolország), 11 Maeda Daizen (Celtic – Skócia), 13 Nakamura Keito (Reims – Franciaország), 24 Szano Kaisu (Mainz – Németország), 17 Szuzuki Juito (Freiburg – Németország), 7 Tanaka Ao (Leeds United – Anglia)

Támadók: 9 Goto Keiszuke (Sint-Truiden – Belgium), 6 Macsino Suto (Borussia Mönchengladbach – Németország), 19 ​Ogava Koki (NEC Nijmegen – Hollandia), 26 Siogai Kento (Wolfsburg – Németország), 18 Ueda Ajasze (Feyenoord – Hollandia)

Szövetségi kapitány: Morijaszu Hadzsime

A SVÉD VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 12 Viktor Johansson (Stoke City – Anglia), 23 Kristoffer Nordfeldt (AIK), 1 Jacob Widell Zetterström (Derby County – Anglia)

Védők: 21 Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel – Németország), 14 Hjalmar Ekdal (Burnley – Anglia), 5 Gabriel Gudmundsson (Leeds United – Anglia), 4 Isak Hien (Atalanta – Olaszország), 6 Herman Johansson (FC Dallas – Egyesült Államok), 2 Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga – Portugália), 3 Victor Lindelöf (Aston Villa – Anglia), 20 Erik Smith (St. Pauli – Németország), 15 Carl Starfelt (Celta Vigo – Spanyolország), 24 Elliot Stroud (Mjällby AIF), 8 Daniel Svensson (Borussia Dortmund – Németország)

Középpályások: 18 Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion – Anglia), 7 Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur – Anglia), 16 Jesper Karlström (Udinese – Olaszország), 10 Benjamin Nygren (Celtic – Skócia), 13 Ken Sema (Pafosz – Ciprus), 19 Mattias Svanberg (Wolfsburg – Németország), 22 Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise – Belgium)

Támadók: 26 Taha Ali (Malmö – Svédország), 11 Anthony Elanga (Newcastle United – Anglia), 17 Viktor Gyökeres (Arsenal – Anglia), 9 Alexander Isak (Liverpool FC – Anglia), 25 Gustaf Nilsson (FC Bruges – Belgium)

Szövetségi kapitány: Graham Potter (angol)