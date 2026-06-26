Vb 2026: Tunézia–Hollandia 0–2

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

F-CSOPORT

TUNÉZIA–HOLLANDIA 0–2 (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Kansas City, Kansas Stadion. Vezeti: García Mendoza (mexikói)

TUNÉZIA: Dahmen – Valery, Talbi, Abdi, Ben Hamida – Hedira, Szkiri – Ben Szliman, Medzsbri, Garbi – Maszturi. Szövetségi kapitány: Hervé Renard. A kispad: Samah, Ben Hasszin (kapusok), Arusz, Bronn, Neffati, Sihaui, Rekik, Ben Uanesz, Ajari, Ben Hamida, Mahmud, Tunekti, Asuri, Ellumi, Sauat, Szad.

HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Aké – Gravenberch, F. de Jong, Reijnders – Malen, Brobbey, Gakpo. Szövetségi kapitány: Ronald Koeman. A kispad: Flekken, Roefs (kapusok), Van de Ven, Depay, Geertruida, Hato, J. Kluivert, Koopmeiners, N. Lang, De Roon, Summerville, Til, Weghorst, Wieffer.

Gólszerzők: Szkiri (3. – öngól), Brobbey (7.)

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