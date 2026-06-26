Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: Tunézia–Hollandia 0–2

2026.06.26. 00:47
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Brobbey (19) harmadik gólját szerezte a tornán (Fotó: Getty Images)
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Hollandia vb 2026 foci vb 2026 Tunézia
A F-csoportban a már biztosan kieső Tunézia ellen Hollandia a csoportgyőzelemért hajthat. Kövesse a mérkőzés eseményeit folyamatosan frissülő, szöveges közvetítésünk segítségével, szóljon hozzá, mondja el a véleményét!

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
F-CSOPORT
TUNÉZIA–HOLLANDIA 0–2 (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Kansas City, Kansas Stadion. Vezeti: García Mendoza (mexikói)
TUNÉZIA: Dahmen – Valery, Talbi, Abdi, Ben Hamida – Hedira, Szkiri – Ben Szliman, Medzsbri, Garbi – Maszturi. Szövetségi kapitány: Hervé Renard. A kispad: Samah, Ben Hasszin (kapusok), Arusz, Bronn, Neffati, Sihaui, Rekik, Ben Uanesz, Ajari, Ben Hamida, Mahmud, Tunekti, Asuri, Ellumi, Sauat, Szad. 
HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Aké – Gravenberch, F. de Jong, Reijnders – Malen, Brobbey, Gakpo. Szövetségi kapitány: Ronald Koeman. A kispad: Flekken, Roefs (kapusok), Van de Ven, Depay, Geertruida, Hato, J. Kluivert, Koopmeiners, N. Lang, De Roon, Summerville, Til, Weghorst, Wieffer.
Gólszerzők: Szkiri (3. – öngól), Brobbey (7.)

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Hollandia vb 2026 foci vb 2026 Tunézia
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