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Hollandia csoportgyőztes, Japán második, Svédország harmadik – mind továbbmentek
CS. M.
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2026.06.26. 03:06
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Hollandia Tunézia legyőzésével csoportgyőztes, így elkerülte Brazíliát
A kansasi szakadó esőben Hollandia könnyedén győzött az ismét súlytalan Tunézia ellen és megnyerte az F-csoportot.
Gyors gólváltás után Japán a svédek elleni döntetlennel szerezte meg az F-csoport második helyét
Az északiak így harmadik helyen mentek tovább, míg az ázsiaiak Brazília ellen játszanak.
foci vb 2026
vb 2026
vb-hírfolyam
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