Nemzeti Sportrádió

Hollandia csoportgyőztes, Japán második, Svédország harmadik – mind továbbmentek

CS. M.CS. M.
2026.06.26. 03:06
Címkék
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Hollandia Tunézia legyőzésével csoportgyőztes, így elkerülte Brazíliát

A kansasi szakadó esőben Hollandia könnyedén győzött az ismét súlytalan Tunézia ellen és megnyerte az F-csoportot.

Gyors gólváltás után Japán a svédek elleni döntetlennel szerezte meg az F-csoport második helyét

Az északiak így harmadik helyen mentek tovább, míg az ázsiaiak Brazília ellen játszanak.

 

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