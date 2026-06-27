Nemzeti Sportrádió

Hogyan zárul a H-csoport? Elkezdődött mindkét meccs

CS. M.CS. M.
2026.06.27. 02:01
Címkék
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Az Eb-címvédő spanyolok a csoportgyőzelemre hajtanak, de Marcelo Bielsa csapata mindenképp búcsúzik a tornától, ha vereséget szenved.

Vb 2026: Zöld-foki-szigetek–Szaúd-Arábia 0–0

Az afrikai csapatban a kispadon kapott helyet a Puskás Akadémia középpályása, Laros Duarte, valamint a korábbi fehérvári védő, Stopira is.

 

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