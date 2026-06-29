Heti program: jön a világbajnokság egyenes kieséses szakasza

JÚNIUS 29., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

19.00: Brazília–Japán (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

22.30: Németország–Paraguay (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

WTT-sorozat, Grand Smash, Los Angeles

21.00: férfi és női egyes, a 32 közé jutásért, férfi, női és vegyes páros, a 16 közé jutásért

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1098 (Tv: Sport2)

SZNÚKER

Championship League

12.00 és 17.30: 7. nap (Tv: Sport)

TENISZ

Angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon

12.00: férfiak, egyes, 1. forduló; nők, egyes, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

Benne

12.00 körül: Luca Van Assche (francia)–Fucsovics Márton

14.45 körül: Thiago Tirante (argentin)–Marozsán Fábián

16.30 körül: Solana Sierra (argentin)–Bondár Anna

16.30 körül: Jekatyerina Alekszandrova (orosz, 18.)–Udvardy Panna

JÚNIUS 30., KEDD

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

3.00: Hollandia–Marokkó, Monterrey (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.00: Elefántcsontpart–Norvégia, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

23.00: Franciaország–Svédország, New York (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

WTT Grand Smash-verseny, Los Angeles

3.35: férfi egyes, 1. forduló (a 32 közé jutásért): András Csaba–Dang Qiu (német, 9.)

SZNÚKER

12.00 és 17.30: 8. nap, Champions League Snooker (Tv: Sport1)

TÁJFUTÁS

9.45: Mix sprintváltó, IOF junior tájékozódási futó vb, Karlskrona (Tv: Sport2)

TENISZ

Angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon

12.00: férfiak, egyes, 1. forduló; nők, egyes, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

JÚLIUS 1., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

3.00: Mexikó–Ecuador, Mexikóváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: Anglia–Kongói DK, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

22.00: Belgium–Szenegál, Seattle (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.00: Cleveland Guardians–Texas Rangers (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

Női Európa-liga, elődöntő, visszavágó, Örebro

18.00: Svédország–Magyarország

SPORT

Légtorna Európa-bajnokság, Budaörs (Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand)

SZNÚKER

12.00 és 17.30: 9. nap, Champions League Snooker (Tv: Sport1)

TENISZ

Angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon

12.00: férfiak, egyes, 2. forduló; nők, egyes, 2. forduló; férfi páros, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

JÚLIUS 2., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

2.00: Egyesült Államok–Bosznia-Hercegovina, San Francisco (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

21.00: Spanyolország–Ausztria, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

18.30: Philadelphia Phillies–Pittsburgh Pirates (Tv: Sport2)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti (Tv: Sport2)

SPORT

Légtorna Európa-bajnokság, Budaörs (Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand)

SZNÚKER

12.00 és 17.30: 10. nap, Champions League Snooker (Tv: Sport1)

TENISZ

Angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon

12.00: férfiak, egyes, 2. forduló; nők, egyes, 2. forduló; férfi páros, 1. forduló; női páros, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

VÍZILABDA

NŐI VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

19.00: Magyarország–Hollandia – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

JÚLIUS 3., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

1.00: Portugália–Horvátország, Toronto (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

5.00: Svájc–Algéria, Vancouver (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.00: Ausztrália–Egyiptom, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

22.00: Chicago Cubs–St. Louis Cardinals (Tv: Sport2)

FORMULA–1

BRIT NAGYDÍJ, SILVESTONE

13.00: F1, szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

14.55: F3, időmérő (Tv: M4 Sport)

15.50: F2, időmérő (Tv: M4 Sport)

17.30: F1, sprintkvalifikáció (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

KOSÁRLABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

G-CSOPORT, HELSINKI

5. FORDULÓ

17.30: Finnország–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

SZNÚKER

12.00 és 17.30: 11. nap, Champions League Snooker (Tv: Sport1)

SPORT

Légtorna Európa-bajnokság, Budaörs (Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand)

TENISZ

Angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon

12.00: férfiak, egyes, 3. forduló; nők, egyes, 3. forduló; férfi páros, 2. forduló; női páros, 1. forduló; vegyes páros, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

JÚLIUS 4., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

0.00: Argentína–Zöld-foki Köztársaság, Miami (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

3.30: Kolumbia–Ghána, Kansas City (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NYOLCADDÖNTŐ

19.00: Kanada–Hollandia/Marokkó, Houston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

23.00: Németország/Paraguay–Franciaország/Svédország, Philadelphia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

Gyémánt Liga-verseny, Eugene

FORMULA–1

BRIT NAGYDÍJ, SILVESTONE

10.30: F3, sprintfutam (Tv: M4 Sport)

13.00: F1, sprintfutam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

14.40: F2, sprintfutam (Tv: M4 Sport)

17.00: F1, időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KERÉKPÁR

17.10: Tour de France országúti körverseny, 1. szakasz, Barcelona–Barcelona, 19 km, csapatidőfutam (Tv: M4 Sport+)

LÓSPORT

13.00: 112. magyar ügetőderby, Kincsem Park (Tv: Sport2)

SPORT

Légtorna Európa-bajnokság, Budaörs (Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand)

SZNÚKER

12.00 és 17.30: 12. nap, Champions League Snooker (Tv: Sport1)

TENISZ

Angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon

12.00: férfiak, egyes, 3. forduló; nők, egyes, 3. forduló; férfi páros, 2. forduló; női páros, 2. forduló; vegyes páros, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

TRIATLON

42. Vasi Vasember, rövid (olimpiai) távú országos bajnokság, Szombathely

11.00: férfi verseny

11.30: női verseny

VÍZILABDA

FÉRFI NEMZETKÖZI TORNA

19.45: Magyarország–Szerbia (Tv: M4 Sport+)

JÚLIUS 5., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NYOLCADDÖNTŐ

22.00: Brazília/Japán–Elefántcsontpart/Norvégia, New York (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AUTÓSPORT

12.15: TCR, 1. futam, Le Castellet (Tv: Sport1)

16.15: TCR, 2. futam, Le Castellet (Tv: Sport1)

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

18.30: New York Mets–Atlanta Braves (Tv: Sport1)

FORMULA–1

BRIT NAGYDÍJ, SILVESTONE

9.20: F3, futam (Tv: M4 Sport)

14.05: F2, futam (Tv: M4 Sport)

16.00: F1, futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KERÉKPÁR

15.10: Tour de France országúti körverseny, 2. szakasz, Tarragona–Barcelona, 168,5 km (Tv: M4 Sport+)

KOSÁRLABDA

U17-ES VILÁGBAJNOKSÁG, FÉRFIAK

19.05: döntő (Tv: M4 Sport+)

LÓSPORT

13.00: 104. magyar galoppderby, Kincsem Park (Tv: Sport2)

SPORT

Légtorna Európa-bajnokság, Budaörs (Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand)

TENISZ

Angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon

12.00: férfiak, egyes, 4. forduló; nők, egyes, 4. forduló; férfi páros, 3. forduló; női páros, 2. forduló; vegyes páros, 2. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)