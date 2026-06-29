Nemzeti Sportrádió

Heti program: jön a világbajnokság egyenes kieséses szakasza

D. Á.D. Á.
2026.06.29. 10:22
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sportprogram sportműsor heti sportműsor heti program
Kezdődnek a valódi izgalmak a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon: jön a kieséses szakasz. A teniszrajongók is örülhetnek, kezdetét veszi ugyanis a wimbledoni torna. Az amerikai sportok kedvelői sem maradnak üres kézzel, több baseballmeccset is közvetítenek a tévében.

JÚNIUS 29., HÉTFŐ 

FUTBALLPROGRAM 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
19.00: Brazília–Japán (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
22.30: Németország–Paraguay (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ASZTALITENISZ
WTT-sorozat, Grand Smash, Los Angeles
21.00: férfi és női egyes, a 32 közé jutásért, férfi, női és vegyes páros, a 16 közé jutásért

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1098 (Tv: Sport2)

SZNÚKER
Championship League
12.00 és 17.30: 7. nap (Tv: Sport)

TENISZ
Angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon
12.00: férfiak, egyes, 1. forduló; nők, egyes, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
Benne
12.00 körül: Luca Van Assche (francia)–Fucsovics Márton
14.45 körül: Thiago Tirante (argentin)–Marozsán Fábián
16.30 körül: Solana Sierra (argentin)–Bondár Anna
16.30 körül: Jekatyerina Alekszandrova (orosz, 18.)–Udvardy Panna

JÚNIUS 30., KEDD 

FUTBALLPROGRAM 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
  3.00: Hollandia–Marokkó, Monterrey (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.00: Elefántcsontpart–Norvégia, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
23.00: Franciaország–Svédország, New York (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ASZTALITENISZ
WTT Grand Smash-verseny, Los Angeles 
3.35: férfi egyes, 1. forduló (a 32 közé jutásért): András Csaba–Dang Qiu (német, 9.) 

SZNÚKER
12.00 és 17.30: 8. nap, Champions League Snooker (Tv: Sport1)

TÁJFUTÁS
9.45: Mix sprintváltó, IOF junior tájékozódási futó vb, Karlskrona (Tv: Sport2)

TENISZ
Angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon
12.00: férfiak, egyes, 1. forduló; nők, egyes, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

JÚLIUS 1., SZERDA 

FUTBALLPROGRAM 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
3.00: Mexikó–Ecuador, Mexikóváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: Anglia–Kongói DK, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
22.00: Belgium–Szenegál, Seattle (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.00: Cleveland Guardians–Texas Rangers (Tv: Sport2)

RÖPLABDA
Női Európa-liga, elődöntő, visszavágó, Örebro
18.00: Svédország–Magyarország 

SPORT
Légtorna Európa-bajnokság, Budaörs (Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand)

SZNÚKER
12.00 és 17.30: 9. nap, Champions League Snooker (Tv: Sport1)

TENISZ
Angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon
12.00: férfiak, egyes, 2. forduló; nők, egyes, 2. forduló; férfi páros, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

JÚLIUS 2., CSÜTÖRTÖK 

FUTBALLPROGRAM 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
  2.00: Egyesült Államok–Bosznia-Hercegovina, San Francisco (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
21.00: Spanyolország–Ausztria, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
18.30: Philadelphia Phillies–Pittsburgh Pirates (Tv: Sport2)

LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti (Tv: Sport2)

SPORT
Légtorna Európa-bajnokság, Budaörs (Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand)

SZNÚKER
12.00 és 17.30: 10. nap, Champions League Snooker (Tv: Sport1)

TENISZ
Angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon
12.00: férfiak, egyes, 2. forduló; nők, egyes, 2. forduló; férfi páros, 1. forduló; női páros, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

VÍZILABDA
NŐI VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
19.00: Magyarország–Hollandia – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

JÚLIUS 3., PÉNTEK 

FUTBALLPROGRAM 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
  1.00: Portugália–Horvátország, Toronto (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
  5.00: Svájc–Algéria, Vancouver (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.00: Ausztrália–Egyiptom, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
22.00: Chicago Cubs–St. Louis Cardinals (Tv: Sport2)

FORMULA–1
BRIT NAGYDÍJ, SILVESTONE
13.00: F1, szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
14.55: F3, időmérő (Tv: M4 Sport)
15.50: F2, időmérő (Tv: M4 Sport)
17.30: F1, sprintkvalifikáció (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

KOSÁRLABDA
FÉRFI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
G-CSOPORT, HELSINKI
5. FORDULÓ
17.30: Finnország–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

SZNÚKER
12.00 és 17.30: 11. nap, Champions League Snooker (Tv: Sport1)

SPORT
Légtorna Európa-bajnokság, Budaörs (Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand)

TENISZ
Angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon
12.00: férfiak, egyes, 3. forduló; nők, egyes, 3. forduló; férfi páros, 2. forduló; női páros, 1. forduló; vegyes páros, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

JÚLIUS 4., SZOMBAT 

FUTBALLPROGRAM 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
0.00: Argentína–Zöld-foki Köztársaság, Miami (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
3.30: Kolumbia–Ghána, Kansas City (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NYOLCADDÖNTŐ
19.00: Kanada–Hollandia/Marokkó, Houston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
23.00: Németország/Paraguay–Franciaország/Svédország, Philadelphia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ATLÉTIKA
Gyémánt Liga-verseny, Eugene

FORMULA–1
BRIT NAGYDÍJ, SILVESTONE 
10.30: F3, sprintfutam (Tv: M4 Sport)
13.00: F1, sprintfutam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
14.40: F2, sprintfutam (Tv: M4 Sport)
17.00: F1, időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KERÉKPÁR
17.10: Tour de France országúti körverseny, 1. szakasz, Barcelona–Barcelona, 19 km, csapatidőfutam (Tv: M4 Sport+)

LÓSPORT
13.00: 112. magyar ügetőderby, Kincsem Park (Tv: Sport2)

SPORT
Légtorna Európa-bajnokság, Budaörs (Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand)

SZNÚKER
12.00 és 17.30: 12. nap, Champions League Snooker (Tv: Sport1)

TENISZ
Angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon
12.00: férfiak, egyes, 3. forduló; nők, egyes, 3. forduló; férfi páros, 2. forduló; női páros, 2. forduló; vegyes páros, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

TRIATLON
42. Vasi Vasember, rövid (olimpiai) távú országos bajnokság, Szombathely
11.00: férfi verseny 
11.30: női verseny 

VÍZILABDA
FÉRFI NEMZETKÖZI TORNA
19.45: Magyarország–Szerbia (Tv: M4 Sport+)

JÚLIUS 5., VASÁRNAP 

FUTBALLPROGRAM 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
22.00: Brazília/Japán–Elefántcsontpart/Norvégia, New York (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AUTÓSPORT
12.15: TCR, 1. futam, Le Castellet (Tv: Sport1)
16.15: TCR, 2. futam, Le Castellet (Tv: Sport1)

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
18.30: New York Mets–Atlanta Braves (Tv: Sport1)

FORMULA–1
BRIT NAGYDÍJ, SILVESTONE 
  9.20: F3, futam (Tv: M4 Sport)
14.05: F2, futam (Tv: M4 Sport)
16.00: F1, futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KERÉKPÁR
15.10: Tour de France országúti körverseny, 2. szakasz, Tarragona–Barcelona, 168,5 km (Tv: M4 Sport+)

KOSÁRLABDA
U17-ES VILÁGBAJNOKSÁG, FÉRFIAK
19.05: döntő (Tv: M4 Sport+)

LÓSPORT
13.00: 104. magyar galoppderby, Kincsem Park (Tv: Sport2)

SPORT
Légtorna Európa-bajnokság, Budaörs (Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand)

TENISZ
Angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon
12.00: férfiak, egyes, 4. forduló; nők, egyes, 4. forduló; férfi páros, 3. forduló; női páros, 2. forduló; vegyes páros, 2. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

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