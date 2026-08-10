Keddi sportműsor: Milák az úszó Eb-n, Halász az atlétikai Eb-n döntőzik
AUGUSZTUS 11., KEDD
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
Bajnoki ág
17.00: Kairat Almati (kazah)–Levszki Szófia (bolgár)
18.00: Sabah (azeri)–Aarhus (dán)
19.00: Kauno Zalgiris (litván)–Dinamo Zagreb (horvát)
20.00: Crvena zvezda (szerb)–Hapoel Beer-Seva (izraeli)
20.15: Celje (szlovén)–Ararat-Armenia (örmény)
20.15: Slovan (szlovák)–Mjällby (svéd)
Nem bajnoki ág
18.00: Bodö/Glimt (norvég)–Union SG (belga)
19.30: NEC (holland)–Olympiakosz (görög)
20.30: Sturm Graz (osztrák)–Fenerbahce (török)
21.00: Lyon (francia)–Sparta Praha (cseh)
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
Bajnoki ág
18.00: Iberia (grúz)–Larne (északír)
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
Főág
19.00: Apollon Limassol (ciprusi)–Brann (norvég)
19.00: CSZKA 1948 (bolgár)–Panathinaikosz (görög)
NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
12.00: Juventus (olasz)–Palermo (olasz) (Tv: Match4)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
WTT-sorozat, Europe Smash, Malmö
Férfi egyes, 1. forduló (a 32 közé jutásért)
18.35: András Csaba–Dang Qui (német, 10.)
ATLÉTIKA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM
Délelőtti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
11.35: férfi diszkoszvetés, selejtező (Huszák János, Szikszai Róbert), A-csoport
11.45: női 400 m gát, elődöntő
12.15: férfi 100 m, előfutam (Illovszky Dominik)
12.45: férfi 110 m gát, előfutam (Eszes Dániel)
13.00: férfi 400 m gát, előfutam (Bánóczy Árpád, Molnár Csaba)
13.00: férfi diszkoszvetés, selejtező, B-csoport
Esti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
20.05: női rúdugrás, selejtező (Klekner Hanga)
20.10: FÉRFI KALAPÁCSVETÉS, DÖNTŐ (Halász Bence, Szabados Ármin)
20.25: NŐI 5000 M, DÖNTŐ
20.55: női 100 m gát, elődöntő
21.16: FÉRFI TÁVOLUGRÁS, DÖNTŐ
21.32: férfi 100 m, elődöntő
22.00: férfi 400 m, elődöntő
22.30: NŐI 100 M GÁT, DÖNTŐ
22.47: FÉRFI 100 M, DÖNTŐ
VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS
Medencés úszás
9.30: előfutamok (Tv: M4 Sport)
női 50 m pillangó
férfi 100 m gyors (Milák Kristóf, Németh Nándor)
női 100 m mell
férfi 200 m hát (Kós Hubert, Rácz Zsombor)
4x100 m mix vegyes váltó
férfi 800 m gyors (Rasovszky Kristóf, Sárkány Zalán)
18.30: középdöntők, döntők (Tv: M4 Sport)
női 200 m hát DÖNTŐ (Szabó-Feltóthy Eszter)
férfi 50 m pillangó DÖNTŐ (Milák Kristóf)
női 100 m gyors DÖNTŐ
férfi 100 m mell DÖNTŐ
női 100 m mell középdöntő
férfi 200 m hát középdöntő
női 50 m pillangó középdöntő
férfi 100 m gyors középdöntő
női 800 m gyors DÖNTŐ (Jackl Vivien)
4x100 m mix vegye váltó DÖNTŐ
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1119 (Tv: Sport1)
SZNÚKER
8.00: China Open (Tv: Eurosport1)
14.05: China Open (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 1000-es torna, Montréal
22.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
WTA 1000-es torna, Montréal
1.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Szuper Levente, Erdei Márk
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Mourinho keményen beleszállt a játékosába. Marosán György a vonalban
8.00: Találkozhat a sportoló a rivális elnökével? Ujvári Máté a vonalban
9.00: Edvi László a stúdióban
9.30: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Élő közvetítések az úszó Eb-ről és archív felvételek régi úszósikerekről
12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – Rózsa István
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: A legnagyobb fogás
13.30: Profil Csisztu Zsuzsával
14.00: Fonák és tenyeres Kreisz Bálinttal és Farkas Mártonnal
14.40: Szabadidő Keszi Dórával
Hazafutás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Szilágyi Dóra
15.00: Mi történt az atlétikai és úszó Európa-bajnokság délelőtti programjában?
15.30: Asztalitenisz, Bajnokok Ligája-tornát rendeznek Budaörsön, vendég: Imre Leila, asztaliteniszező
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Gyenge Balázs, Spiller István, Szegő Tibor
17.00: Labdarúgás, bajnokok csatája – európai Szuperkupa-beharangozó
17.20: Nemzeti Sportkrónika
17.30: Sikerek az utánpótlásban – a vonalban ifj. Kiss Szilárd, az MKSZ utánpótlás-szakágvezetője
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Úszás, élő közvetítés az Európa-bajnokságról. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Gyurta Gergely
19.00: Labdarúgás, liverpooli felkészülés
19.30: Úszás, élő közvetítés az Európa-bajnokságról. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Gyurta Gergely
20.00: Atlétika, élő közvetítés az Európa-bajnokságról. Kommentátor: Regős László Pál
20.30: Kerékpár, női Tour de France-értékelés
21.00: Kézilabda, interjú Zsadányi Sándorral, a kínai U18-as válogatott szövetségi kapitányával
21.45: A hét értékteremtő anyagai
22.30: Sportvilág