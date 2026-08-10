Keddi sportműsor: Milák az úszó Eb-n, Halász az atlétikai Eb-n döntőzik

AUGUSZTUS 11., KEDD

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Bajnoki ág

17.00: Kairat Almati (kazah)–Levszki Szófia (bolgár)

18.00: Sabah (azeri)–Aarhus (dán)

19.00: Kauno Zalgiris (litván)–Dinamo Zagreb (horvát)

20.00: Crvena zvezda (szerb)–Hapoel Beer-Seva (izraeli)

20.15: Celje (szlovén)–Ararat-Armenia (örmény)

20.15: Slovan (szlovák)–Mjällby (svéd)

Nem bajnoki ág

18.00: Bodö/Glimt (norvég)–Union SG (belga)

19.30: NEC (holland)–Olympiakosz (görög)

20.30: Sturm Graz (osztrák)–Fenerbahce (török)

21.00: Lyon (francia)–Sparta Praha (cseh)

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Bajnoki ág

18.00: Iberia (grúz)–Larne (északír)

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Főág

19.00: Apollon Limassol (ciprusi)–Brann (norvég)

19.00: CSZKA 1948 (bolgár)–Panathinaikosz (görög)

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

12.00: Juventus (olasz)–Palermo (olasz) (Tv: Match4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

WTT-sorozat, Europe Smash, Malmö

Férfi egyes, 1. forduló (a 32 közé jutásért)

18.35: András Csaba–Dang Qui (német, 10.)

ATLÉTIKA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM

Délelőtti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

11.35: férfi diszkoszvetés, selejtező (Huszák János, Szikszai Róbert), A-csoport

11.45: női 400 m gát, elődöntő

12.15: férfi 100 m, előfutam (Illovszky Dominik)

12.45: férfi 110 m gát, előfutam (Eszes Dániel)

13.00: férfi 400 m gát, előfutam (Bánóczy Árpád, Molnár Csaba)

13.00: férfi diszkoszvetés, selejtező, B-csoport

Esti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

20.05: női rúdugrás, selejtező (Klekner Hanga)

20.10: FÉRFI KALAPÁCSVETÉS, DÖNTŐ (Halász Bence, Szabados Ármin)

20.25: NŐI 5000 M, DÖNTŐ

20.55: női 100 m gát, elődöntő

21.16: FÉRFI TÁVOLUGRÁS, DÖNTŐ

21.32: férfi 100 m, elődöntő

22.00: férfi 400 m, elődöntő

22.30: NŐI 100 M GÁT, DÖNTŐ

22.47: FÉRFI 100 M, DÖNTŐ

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS

Medencés úszás

9.30: előfutamok (Tv: M4 Sport)

női 50 m pillangó

férfi 100 m gyors (Milák Kristóf, Németh Nándor)

női 100 m mell

férfi 200 m hát (Kós Hubert, Rácz Zsombor)

4x100 m mix vegyes váltó

férfi 800 m gyors (Rasovszky Kristóf, Sárkány Zalán)

18.30: középdöntők, döntők (Tv: M4 Sport)

női 200 m hát DÖNTŐ (Szabó-Feltóthy Eszter)

férfi 50 m pillangó DÖNTŐ (Milák Kristóf)

női 100 m gyors DÖNTŐ

férfi 100 m mell DÖNTŐ

női 100 m mell középdöntő

férfi 200 m hát középdöntő

női 50 m pillangó középdöntő

férfi 100 m gyors középdöntő

női 800 m gyors DÖNTŐ (Jackl Vivien)

4x100 m mix vegye váltó DÖNTŐ

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1119 (Tv: Sport1)

SZNÚKER

8.00: China Open (Tv: Eurosport1)

14.05: China Open (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 1000-es torna, Montréal

22.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő

WTA 1000-es torna, Montréal

1.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Szuper Levente, Erdei Márk

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Mourinho keményen beleszállt a játékosába. Marosán György a vonalban

8.00: Találkozhat a sportoló a rivális elnökével? Ujvári Máté a vonalban

9.00: Edvi László a stúdióban

9.30: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Élő közvetítések az úszó Eb-ről és archív felvételek régi úszósikerekről

12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – Rózsa István

12.30: Nemzeti sportkrónika

13.00: A legnagyobb fogás

13.30: Profil Csisztu Zsuzsával

14.00: Fonák és tenyeres Kreisz Bálinttal és Farkas Mártonnal

14.40: Szabadidő Keszi Dórával

Hazafutás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Szilágyi Dóra

15.00: Mi történt az atlétikai és úszó Európa-bajnokság délelőtti programjában?

15.30: Asztalitenisz, Bajnokok Ligája-tornát rendeznek Budaörsön, vendég: Imre Leila, asztaliteniszező

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Gyenge Balázs, Spiller István, Szegő Tibor

17.00: Labdarúgás, bajnokok csatája – európai Szuperkupa-beharangozó

17.20: Nemzeti Sportkrónika

17.30: Sikerek az utánpótlásban – a vonalban ifj. Kiss Szilárd, az MKSZ utánpótlás-szakágvezetője

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Úszás, élő közvetítés az Európa-bajnokságról. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Gyurta Gergely

19.00: Labdarúgás, liverpooli felkészülés

19.30: Úszás, élő közvetítés az Európa-bajnokságról. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Gyurta Gergely

20.00: Atlétika, élő közvetítés az Európa-bajnokságról. Kommentátor: Regős László Pál

20.30: Kerékpár, női Tour de France-értékelés

21.00: Kézilabda, interjú Zsadányi Sándorral, a kínai U18-as válogatott szövetségi kapitányával

21.45: A hét értékteremtő anyagai

22.30: Sportvilág