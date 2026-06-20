„Három pontot akartunk szerezni, nem egyet… Tunézia ellen már győznünk kell”

„Nagyon erős ellenféltől szereztünk pontot, a csapat egységes volt, a játékosaim kitartóak, az utolsó pillanatig küzdöttek, és nem adták fel – kezdte dicsérettel Morijaszu Hadzsime, de aztán: – Három pontot akartunk szerezni, nem egyet, tehát ebből a szempontból egy kicsit csalódás volt az a meccs. Tunézia ellen már győznünk kell.”

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