Nemzeti Sportrádió

„Három pontot akartunk szerezni, nem egyet… Tunézia ellen már győznünk kell”

2026.06.20. 16:09
Morijaszu Hadzsime a hollandok elleni meccs egy feszült pillanatában (Fotó: Getty Images)
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Morijaszu Hadzsime vb 2026 vb-hírfolyam foci-vb 2026 Japán
Japán az első mérkőzésén 2–2-t játszott Hollandiával, és a 88. percbeli góllal kiharcolt egy pont akár elégedetté is tehetné szövetségi kapitányukat – de ilyesmiről szó sincs.

„Nagyon erős ellenféltől szereztünk pontot, a csapat egységes volt, a játékosaim kitartóak, az utolsó pillanatig küzdöttek, és nem adták fel – kezdte dicsérettel Morijaszu Hadzsime, de aztán: – Három pontot akartunk szerezni, nem egyet, tehát ebből a szempontból egy kicsit csalódás volt az a meccs. Tunézia ellen már győznünk kell.”

A mérkőzést felvezető előzetesünk ide kattintva olvasható el!

 

Morijaszu Hadzsime vb 2026 vb-hírfolyam foci-vb 2026 Japán
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