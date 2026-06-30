Nemzeti Sportrádió

Ha június 30. és futball-vb, akkor Aranycsapat, Ronaldo, Lehmann és Beckham–Simeone

K. Zs.K. Zs.
2026.06.30. 13:31
Ronaldo (balra) és Rivaldo, a 2002-ben világbajnok brazil válogatott két kulcsembere (Fotó: Getty Images)
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2002-ben ezen a napon szerezte meg ötödik világbajnoki címét a brazil labdarúgó-válogatott, mindkét gólt Ronaldo rúgta a németek elleni döntőben. A vb-történelmet napról napra feldolgozó sorozatunk mai részének videóiban felbukkan Jens Lehmann híres cédulája, a Diego Simeonéval konfliktusba keveredő David Beckham kiállítása és mindenekelőtt a magyar Aranycsapat sikeres elődöntője az 1954-es tornáról.

A videókra épülő sorozatunk mai epizódja ide kattintva érhető el!

 

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