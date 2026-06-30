A sors elégtételt szolgáltatott Ronaldónak – vb-időutazás videókkal

Vb-öröknaptárunk június 30-i részében lesz szó (és kép) arról, hogy

• Argentína nem kevesebbszer, mint háromszor kényszerült tizenegyespárbajra ezen a napon, és az utolsó egyebek mellett a német kapus, Jens Lehmann cédulájáról híresült el;

• David Beckham válogatottbeli két kiállításából az első egy június 30-i vb-meccshez kötődik, és amit ezért kapott Angliában…;

• Magyarország a címvédő Uruguay legyőzésével bejutott az 1954-es vb döntőjébe. Kezdjük is ezzel a számunkra rendkívül értékes győzelemmel!

A Népsport másnapi címoldala

1954: AZ ARANYCSAPAT MEGÁLLÍTJA A CÍMVÉDŐT, S BEJUT A DÖNTŐBE

A svájci világbajnokság június 30-i játéknapján eldőlt, hogy a csoportkörben egyszer már találkozó Magyarország és NSZK vívja a finálét. A magyar Aranycsapatnak Brazília után a címvédő Uruguay jutott ellenfélül az elődöntőben, s ahogyan a közvélemény várta, igen nagy csata kerekedett a lausanne-i arénában. A magyarok még mindig nem számíthattak a sérült Puskás Ferencre, de ahogyan a brazilok ellen működött, úgy most sem bénult meg a támadójáték.

Czibor Zoltán lövésével és Hidegkuti Nándor csukafejesével kétgólos előnyt szerzett Sebes Gusztáv csapata, ám Uruguay az utolsó negyedórában egyenlített – mindkét gólt a válogatottban alig nyolc meccset játszó Juan Hohberg szerezte. Következett a hosszabbítás, amelyben akcióba lendült a korábbi vb-meccseken rendre legalább két gólt szerző Kocsis Sándor, és szokásosnak mondható duplájával eldöntötte a mérkőzést – Magyarország 1938 után újra döntőbe jutott! VIDEÓ ITT!

A másik ágon az NSZK már a harmadik mérkőzését nyerte meg azóta, hogy a csoportkörben nyolc gólt kapott a magyar válogatottól. A nyugatnémetek az egyaránt kétgólos Fritz és Ottmar Walter vezérletével kiütötték Ausztriát, s nagy elszántsággal készülődtek a négy nap múlva esedékes döntőre, a magyarok elleni visszavágóra. VIDEÓ ITT!

ELŐDÖNTŐ Bázel NSZK–Ausztria 6:1 Lausanne Magyarország–Uruguay 4:2, hosszabbítás után VB 1954, SVÁJC – JÚNIUS 30.

Az atletikus Jairzinho bizony készen állt erre a vb-re is

1974: NÉGY SZÁZSZÁZALÉKOS CSAPAT HARCOL A DÖNTŐÉRT

A középdöntő A-csoportjában a címvédő Brazília és a trónkövetelő Hollandia, míg a B jelű kvartettben a házigazda NSZK és Lengyelország is megőrizte hibátlan mérlegét a június 30-i játéknapon, azaz biztossá vált, hogy ebből a négy csapatból kerül ki a döntő két résztvevője.

A programból kiemelkedett a Brazília–Argentína presztízscsata, amelyen Rivellino távoli lövéssel a braziloknak szerzett vezetést. Miguel Brindisi szabadrúgásból szinte azonnal egyenlített, ám a szünet utáni percekben Jairzinho fejjel újra a brazilokat juttatta előnyhöz – s mint utóbb kiderült, két ponthoz is egyben. Az előző vb gólkirályának, a brazil válogatott nyolcadik legjobb góllövőjének ez volt az utolsó találata a selecaóban. VIDEÓ ITT!

A nyugatnémetek úgy szereztek négy gólt a svédek ellen, hogy Gerd Müller, a „Nemzet bombázója”, egyszer sem talált a kapuba – igaz, mind a négy találatban benne volt: hol gólpasszt adott, hol büntetőt harcolt ki, hol csak összezavarta a svéd védőket a mozgásával… VIDEÓ ITT!

A lengyelek ezúttal sem maradtak Lato-gól nélkül – a jugoszlávok elleni meccset szokás szerint a kopaszodó támadó döntötte el. VIDEÓ ITT!

Hollandia új góllövőt köszöntött: Johan Neeskens mellett a tornán addig egy gólt sem szerző Rob Rensenbrink gondoskodott a keletnémetek legyőzéséről. VIDEÓ ITT!

NEGYEDDÖNTŐ (CSOPORTKÖR) Gelsenkirchen Hollandia–NDK 2–0 Hannover Brazília–Argentína 2–1 Frankfurt Lengyelország–Jugoszlávia 2–1 Düsseldorf NSZK–Svédország 4–2 VB 1974, NSZK – JÚNIUS 30.

A Gazzetta tovább számolhatta Schillaci góljait

1990: AZ ARGENTIN CSEREKAPUS LEHÚZZA A ROLÓT

Már a legjobb négy közé jutásért mérkőztek a csapatok az olaszországi tornán, és a nagy tét mintha a játékosokba fojtotta volna a gólokat. A június 30-ra kisorsolt két meccsen csupán egy gól született – természetesen az olaszok ügyeletes gólvágója, Toto Schillaci jóvoltából, aki az egyensúlyát vesztő, a kapujából szinte kizuhanó Pat Bonner mellett lőtt be egy kipattanót Írország hálójába. A házigazda tehát bejutott az elődöntőbe, méghozzá kapott gól nélkül, százszázalékos teljesítménnyel! VIDEÓ ITT!

Sokáig nem volt egyértelmű, hogy a másik csata résztvevői közül melyiknek lesz lehetősége megharcolni a fináléért, ugyanis Argentína és a 31. perctől emberhátrányban játszó Jugoszlávia százhúsz perc után gól nélküli döntetlenre állt. A tizenegyesek során mindkét vezér, Diego Maradona és Dragan Sztojkovics is hibázott.

Ki lesz hát a jolly joker? Sergio Goycochea! A Nery Pumpido lábtörése után a cseresorból előlépő argentin kapus kivédte az utolsónak rúgó két jugoszláv, Dragoljub Brnovics és Faruk Hadzsibegics lövését, így Gustavo Dezotti gólja továbbjutást jelentett Argentínának! VIDEÓ ITT!

1994: TÖRTÉNELMI BOLGÁR GYŐZELEM ARGENTÍNA FELETT

Az egyesült államokbeli torna csoportmérkőzéseinek utolsó játéknapján az argentinok immár a doppingvétségen ért és eltiltott Diego Maradona nélkül léptek pályára, s a csapatkapitány hiánya érződött is a játékukon. A bolgárok úgy győzték le az albicelestét, hogy Canko Cvetanov kiállítása miatt a befejező 25 percben emberhátrányban voltak. Góljaikon Hriszto Sztoicskov és a nyolc évvel korábbi vb-n az olaszoknak is gólt fejelő Naszko Szirakov osztozott. A két válogatott eddigi kilenc hivatalos mérkőzéséből nyolcat az argentinok nyertek meg – ez volt a kilencedik… VIDEÓ ITT!

A másik találkozón Nigéria Finidi George higgadt átemelésével és Daniel Amokachi csodálatos lövésével legyőzte Görögországot, vagyis a szerzett pont és gól nélkül távozó görögök feje felett hármas körbeverés alakult ki – Argentína meglepetésre csak a harmadik helyen jutott tovább. Amokachi gólja az egyik jelképe volt a nigériai vb-szereplésnek. VIDEÓ ITT!

A Mirrorban megjelent „társasjáték”: akiből nem múlt a keserűség, próbálkozhatott a Beckham-dartstáblával…

1998: BECKHAM KIÁLLÍTTATJA MAGÁT, ANGLIA ELBUKIK ARGENTÍNÁVAL SZEMBEN



Tizenkét esztendővel a Diego Maradona kézzel elért góljáról nevezetes negyeddöntő után újra Argentína–Anglia találkozót rendeztek a világbajnokság egyenes kieséses szakaszában, ezúttal már a nyolcaddöntőben. Ez a csata sem ért véget rendkívüli esemény nélkül.

A mozgalmas első félidő négy gólt hozott: kezdődött két tizenegyessel (Gabriel Batistuta, Alan Shearer), majd folytatódott egy-egy szemrevaló Michael Owen- és Javier Zanetti-találattal. A szünet utáni pillanatokban aztán David Beckham a földön fekve utánarúgott a vele szabálytalankodó Diego Simeonénak, aki „vette a lapot”, s ami az angoloknak ennél fájdalmasabb, a jelenetet közelről végignéző Kim Milton Nielsen játékvezető is, méghozzá a pirosat… A fiatal Beckham bűnbakként tért haza („tíz hősiesen küzdő oroszlán és egy hülye gyerek”), halálos fenyegetéseket is kapott.

Ebben a maga módján a csapat is ludas volt, hiszen végül elveszítette a tizenegyespárbajba torkolló mérkőzést. A szétlövés során az angol David Seaman védett először (Hernán Crespo), viszont az argentin Carlos Roa többször (Paul Ince, David Batty), így a dél-amerikaiak jutottak tovább. VIDEÓ ITT!

A két kelet-európai csapat vetélkedéséből a horvátok jöttek ki jobban, Davor Suker tizenegyesből elért góljával szintén bejutottak a legjobb nyolc közé. VIDEÓ ITT!

Megvan az ötödik brazil arany

2002: BRAZÍLIA ÖTÖDSZÖR SZERZI MEG A VILÁGBAJNOKI ARANYÉRMET

2002. június 30-án elérkezett a pillanat, amikor a sors elégtételt szolgáltatott Ronaldónak. A négy évvel korábbi világbajnokság döntőjének máig megoldatlan rejtélye, mi történt a fiatal brazil támadóval, aki titokzatos rosszulléte következtében nagyon gyengén játszott a franciák 3–0-s győzelmét hozó aranymérkőzésen.

Ezúttal minden stimmelt, az első félidőben elpuskázott lehetőségek után a brazilok 9-ese kétszer is betalált a torna legjobb kapusának és játékosának megválasztott Oliver Kahn hálójába. Az eltiltott Michael Ballackot nélkülöző németek több mint egy órán át egyenrangú ellenfelek voltak, mígnem jött a 67. perc, Kahn karrierjének egyik legnagyobb hibája, és Ronaldo a hálóba passzolta a Rivaldo lövése után kipattanó labdát.

Alig több mint tíz perc múlva, miután Rivaldo jó érzékkel átlépte a középre passzolt labdát, Ronaldo belőtte a második gólt is, amellyel biztossá vált Brazília ötödik világbajnoki címe. Ronaldónak még egy díj jutott: nyolc góllal a vb gólkirálya lett. VIDEÓ ITT!

Jens Lehmann puskázik (Fotó: AFP)

2006: LEHMANN NEM TALÁLTA CAMBIASSÓT A CÉDULÁN, DE AZÉRT VÉDETT

A 2006-os torna első negyeddöntőjének egyik résztvevője a házigazda német válogatott volt, a másik Argentína, amely az előző körben csupán hosszabbítást követően jutott túl Mexikón. José Pékerman fiai ismét túlórára kényszerültek, miután Roberto Ayala fejes góljára Miroslav Klose a 80. percben – ugyancsak fejjel – válaszolt. Ezúttal a hosszabbítás sem döntött, tizenegyesekre volt szükség.

A szétlövés hőse Jens Lehmann, a németek kapusa volt, aki Ayala és Esteban Cambiasso lövését is kivédte. Utóbb kiderült, a német kapus a sportszárában egy cédulát rejtegetett, amelyen az argentin játékosok tizenegyes-végrehajtási szokásaival kapcsolatos útmutatás szerepelt. Az ötödik argentin kísérlet előtt Lehmann hosszabban tanulmányozta a listát, mint korábban, tudniillik nem találta rajta Cambiasso nevét… Végül puskázás nélkül is ugyanúgy jó irányba mozdult, mint a korábbi rúgásoknál. VIDEÓ ITT!

A másik mérkőzés korántsem hozott ekkora küzdelmet, Gianluca Zambrotta a 6. percben szerzett góljával gyorsan elvette az ukránok játékkedvét. Az olaszok magabiztosan futballoztak, legfeljebb a szünet után kényszerültek erőteljesebb védekezésre – amíg az 59. percben Luca Toni meg nem duplázta az előnyt. A középcsatár a hajrában is betalált, Olaszország simán bejutott az elődöntőbe. VIDEÓ ITT!

Az a bizonyos elhíresült cédula (Fotó: AFP)

NEGYEDDÖNTŐ Berlin Németország–Argentína 1–1, 11-esekkel 4–2 Hamburg Olaszország–Ukrajna 3–0 VB 2006, NÉMETORSZÁG – JÚNIUS 30.

Schürrle mindkét némt gólban benne volt

2014: A NÉMETEK LEGYŐZIK AFRIKAI MUMUSUKAT

Megdöbbentő, de tény: Algéria eddig az estéig százszázalékos mérleggel bírt Németország, illetve az NSZK ellen (két meccs, két győzelem – az emlékezetesebb az 1982-es vb-n). Az afrikai csapat ezúttal sem állt távol a bravúrtól – Manuel Neuer, a német kapus nemegyszer kényszerült söprögetőként megállítani a gyors algériai csatárokat –, kiharcolta a hosszabbítást, ám ott André Schürrle gyorsan lőtt egy bravúros gólt, majd betalált Mesut Özil is, és válaszul már csak egy kései szépítő gólra futotta. VIDEÓ ITT!

A játéknap másik európai–afrikai párharca is a tapasztaltabb csapat sikerét hozta: a sokáig gól nélküli Franciaország–Nigéria mérkőzést az egyébként kiválóan védő Vincent Enyeama hibája (Paul Pogba használta ki) és egy öngól döntötte el a több helyzetet kialakító „kékek” javára. VIDEÓ ITT!

NYOLCADDÖNTŐ Brazíliaváros Franciaország–Nigéria 2–0 Porto Alegre Németország–Algéria 2–1, hosszabbítás után VB 2014, BRAZÍLIA – JÚNIUS 30.

2018: HÉTGÓLOS KÖZÖNSÉGKÉNYEZTETÉS FRANCIA ÉS ARGENTIN MÓDRA

A semleges szurkolók – nem beszélve a franciákról – nem is álmodhattak volna szebb, jobb, szórakoztatóbb nyitányt a világbajnokság kieséses szakaszára annál, amilyen a kazanyi stadionban zajlott. Vezettek a franciák, fordítottak az argentinok, fordítottak a franciák…Mondhatjuk, a két korábbi világbajnok a torna meccsét vívta. A legtöbbeknek alighanem Benjamin Pavard bombája, a nagyon fontos pillanatban született francia egyenlítő gól ugrik be a mérkőzésről, azonban a meccs embere nem a francia jobbhátvéd, hanem csapattársa, Kylian Mbappé lett. A tinédzser támadó lőtt két gólt, kiharcolt egy tizenegyest, és 89 percen át rettegésben tartotta az argentin védelmet. Didier Deschamps, aki kiváló harcmodort eszelt ki Lionel Messi semlegesítésére, ezen a mérkőzésen ült 80. alkalommal a „kékek” kispadján – méltó körülmények között javította meg a francia szövetségi kapitányi rekordot. VIDEÓ ITT!

A L'Équipe olyan címlapfotót választott, amelyen Mbappé egy Maradona-molinó előtt ünnepel, a Clarín első oldala pedig önmagáért beszél

S hát nemcsak Messi, hanem örök riválisa, Cristiano Ronaldo is búcsúzott a vb-től ezen a játéknapon. Méghozzá halvány játékkal, egyetlen kaput eltaláló (távoli) lövéssel. Pepe ugyan betalált a vb-n addig bevehetetlen uruguayi kapuba, csakhogy Edinson Cavani előtte fejelt, utána pedig lőtt egy gólt, így Uruguay – 1930 óta először – a negyedik meccsét is megnyerte a vb-n. Csak Cavani sérülését tudták volna feledni… VIDEÓ ITT!

Diadalérzés Uruguayban, szertefoszlott álmok Portugáliában

NYOLCADDÖNTŐ Kazany Franciaország–Argentína 4–3 Szocsi Uruguay–Portugália 2–1 VB 2018, OROSZORSZÁG – JÚNIUS 30.

KATARI KITÉRŐ

A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék!

2022. NOVEMBER 29.: IRÁN–EGYESÜLT ÁLLAMOK 0–1. Nagy volt a tétje a vb-történelem második iráni–amerikai meccsének, csúszott is be hiba bőven mindkét oldalon. Egyetlen gól döntött: az első félidő hajrájában Sergino Dest középre fejelt labdáját Christian Pulisic közelről belőtte. A Chelsea támadója a gólnál ütközött az iráni kapussal, megsérült, a szünetben le kellett cserélni, de a többiek nélküle is megtartották a továbbjutást érő eredményt. Irán harcolt, adódott néhány lehetősége az egyenlítésre, de az nem jött össze. Az amerikaiak hatodszor jutottak tovább a csoportkörből. VIDEÓ ITT!