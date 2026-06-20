Nemzeti Sportrádió

Graham Potter: Egy kicsit talán svédnek is nézek ki

K. Zs.K. Zs.
2026.06.20. 14:51
Graham Potter az alkalmi svéd kórus közepén (Fotó: Getty Images)
Címkék
vb 2026 vb-hírfolyam foci-vb 2026 Graham Potter
Sokan rácsodálkoztak, hogy Graham Potter, Svédország labdarúgó-válogatottjának angol szövetségi kapitánya milyen odaadással énekelte a svéd himnuszt a Tunézia elleni vb-nyitány (5–1) előtt. Pedig így lesz ez a hollandok ellen szombaton is, és a magyarázat kézenfekvő.

„Munka közben nagyon is svédnek érzem magam. Egy kicsit talán svédnek is nézek ki – mondta nevetve Graham Potter, aki az őt kevésbé ismerők kedvéért beszélt a kötődés okáról is. – Két gyermekem Svédországban született. Hét felejthetetlen évet töltöttem Östersundban, az ott szerzett emlékek egész életemben velem lesznek. Megérkezve elég mélyen, a svéd negyedosztályban kezdtem edzősködni, onnan küzdöttem fel magam az élvonalig, szakmai értelemben így lettem svéd edző. Most pedig a svéd szövetség alkalmazásában a svéd válogatottat irányítom, nem is érezhetném magam nem svédnek.”

A Hollandia–Svédország csoportrangadó előzetese ide kattintva olvasható el!

 

vb 2026 vb-hírfolyam foci-vb 2026 Graham Potter
Legfrissebb hírek

„Három pontot akartunk szerezni, nem egyet… Tunézia ellen már győznünk kell”

Foci vb 2026
6 perce

„Nem fogunk mindent eldobni egy hét alatt” – Tunézia új kezdetben reménykedik

Foci vb 2026
21 perce

Három nap alatt kell csodát tennie Hervé Renard-nak

Foci vb 2026
34 perce

Ancelotti ígéri, Neymar az utolsó csoportmeccsen már bevethető lesz

Foci vb 2026
50 perce

„Most minden eddiginél több hitre és önbizalomra van szükségünk”

Foci vb 2026
1 órája

Nem várhatnak tovább a gólszerzéssel az ecuadoriak

Foci vb 2026
1 órája

Ha vb és június 20., akkor Kocsis-négyes, Joe Cole-bomba, CR-rekord

Foci vb 2026
2 órája

A paraguayi szurkolók is eltakarítottak maguk után

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik