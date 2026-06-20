Graham Potter: Egy kicsit talán svédnek is nézek ki

„Munka közben nagyon is svédnek érzem magam. Egy kicsit talán svédnek is nézek ki – mondta nevetve Graham Potter, aki az őt kevésbé ismerők kedvéért beszélt a kötődés okáról is. – Két gyermekem Svédországban született. Hét felejthetetlen évet töltöttem Östersundban, az ott szerzett emlékek egész életemben velem lesznek. Megérkezve elég mélyen, a svéd negyedosztályban kezdtem edzősködni, onnan küzdöttem fel magam az élvonalig, szakmai értelemben így lettem svéd edző. Most pedig a svéd szövetség alkalmazásában a svéd válogatottat irányítom, nem is érezhetném magam nem svédnek.”

A Hollandia–Svédország csoportrangadó előzetese ide kattintva olvasható el!