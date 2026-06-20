Fegyelmezett védők és veszélyes svéd csatárok várnak a hollandokra

NOHA FAVORIT A CSOPORTJÁBAN, már a második fellépésén lépéskényszerben van Hollandia. A Japán elleni 2–2-es döntetlen alkalmával megmutatkozott, mennyire nem szereti a válogatott, ha beszorítják a kapuja elé és futni kell a labda után – márpedig szombaton a svédek következnek, akik ragyogóan kezdték a világbajnokságot (5–1 Tunézia ellen), nem mellesleg erősek abban, hogy két kiváló csatárukkal, a magyar származású Viktor Gyökeressel, valamint Alexander Isakkal nyomást gyakoroljanak riválisukra, bárki is legyen az.

„A hollandok kerete minden tornán rendkívül erős – mondta lapunknak a 39 esztendős Hrepka Ádám, a már visszavonult csatár, aki 2007 őszén az MTK kölcsönjátékosaként Nijmegenben, a holland élvonalbeli NEC együttesénél szerepelt. – Láttam az első mérkőzésüket, a svédek ellen védekezésben nem követhetnek el annyi hibát, mert arra ráfizetnek. Ráadásul a csatárok sem lesznek könnyű helyzetben, mert Graham Potter szövetségi kapitány nagyszerűen megszervezte Svédország védekezését. Szerintem egyébként döntetlen születik.”

Nehéz mérkőzés ide vagy oda, Hrepka Ádám szerint nem kell izgulniuk a hollandoknak a továbbjutás miatt.

„A tizenkét csoportból nyolc harmadik helyezett is ott lesz majd a harminckét csapatos kieséses szakaszban, valójában akkor kezdődik el a tánc. Hollandia továbbjut csoportjából, s mivel világklasszis labdarúgók is szerepelnek a keretében, a negyeddöntőig szerintem biztosan eljut, de lehet, hogy még annál is tovább.”

Az oranje játékát Cody Gakpo, Frenkie de Jong és Denzel Dumfries határozza meg, kérdés, Memphis Depay combsérülése rendbe jött-e: Japán ellen csereként beállt, ám Ronald Koeman szövetségi kapitány úgy fogalmazott, pályára lépése után már nem igazán tudtak támadni… Agyrázkódása miatt Quinten Timber nem játszhat Svédország ellen, miután az edzésen ütközött, s csapás a családjának, hogy ikertestvére, az ágyéksérüléssel bajlódó Jurrien sem bevethető.

„Nem kell félteni a hollandokat, mindig keresik a támadás lehetőségét, ezért is rokonszenvezem velük. De észnél kell lenniük, hogy a gyors svéd csatárok ne tudjanak megindulni a kapujuk felé, úgy érzem, éppen emiatt a megszokottnál több szabálytalanság lesz a középpályán.”