Nemzeti Sportrádió

Gianni Infantino a budapesti BL-döntőt is felhozva védte meg az ivószünetet

R. P.R. P.
2026.06.24. 20:32
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Kylian Mbappé az egyik ivőszünet alatt (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 hidratációs szünet ivószünet Gianni Infantino
Gianni Infantino szerint a sok vitát gerjesztő ivószünet a vb-n nem árt a futballnak, sőt, inkább pozitív hozadékai vannak.


„Ez döntés pusztán a sportbeli egyenlőségen és értékeken alapul – idézi A FIFA elnökét a Stan Sport Football. – Ezt szeretném kihangsúlyozni, mert hallok véleményeket, hogy a pénzről szól az egész. Pedig nem. A FIFA-nak nincs belőle egy dollár bevétele sem, mert a szerződéseket jóval azelőtt kötöttük meg, hogy döntöttünk az ivószünetről. A közvetítőtársaságok generálhatnak belőle több pénzt. Ez nekik nagyszerű, de nekünk nulla bevételünk van ebből.”

„De hadd mondjak még valamit. Ott voltam idén a Bajnokok Ligája döntőjén, amit Budapesten rendeztek meg. Nagyszerű meccs volt az Arsenal és a PSG között. A meccset huszonvalahány fokban rendezték meg, nem volt meleg, de itt is voltak ivószünetek. Senkit sem hallottam, hogy panaszkodott volna. Talán az ivószünetnek van hatása az eredményre, az edzők újragondolhatnak bizonyos helyzeteket, a játékosok is kapnak egy kis pihenőt, és teljes sebességgel térhetnek vissza a játékba. Ez rossz lenne? A meccsek is intenzívebbek, még sohasem láttunk ilyeneket a tornákon. A játékosok az utolsó másodpercekben is támadnak. Lehet, hogy ez is a kis szünetnek köszönhető.”

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„Azt hiszem, ez sokkal jobban megszakítja és megváltoztatja egy futballmérkőzés jellegét, mint gondoltam” – mondta az angolok szövetségi kapitánya.

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