Gianni Infantino a budapesti BL-döntőt is felhozva védte meg az ivószünetet



„Ez döntés pusztán a sportbeli egyenlőségen és értékeken alapul – idézi A FIFA elnökét a Stan Sport Football. – Ezt szeretném kihangsúlyozni, mert hallok véleményeket, hogy a pénzről szól az egész. Pedig nem. A FIFA-nak nincs belőle egy dollár bevétele sem, mert a szerződéseket jóval azelőtt kötöttük meg, hogy döntöttünk az ivószünetről. A közvetítőtársaságok generálhatnak belőle több pénzt. Ez nekik nagyszerű, de nekünk nulla bevételünk van ebből.”

„De hadd mondjak még valamit. Ott voltam idén a Bajnokok Ligája döntőjén, amit Budapesten rendeztek meg. Nagyszerű meccs volt az Arsenal és a PSG között. A meccset huszonvalahány fokban rendezték meg, nem volt meleg, de itt is voltak ivószünetek. Senkit sem hallottam, hogy panaszkodott volna. Talán az ivószünetnek van hatása az eredményre, az edzők újragondolhatnak bizonyos helyzeteket, a játékosok is kapnak egy kis pihenőt, és teljes sebességgel térhetnek vissza a játékba. Ez rossz lenne? A meccsek is intenzívebbek, még sohasem láttunk ilyeneket a tornákon. A játékosok az utolsó másodpercekben is támadnak. Lehet, hogy ez is a kis szünetnek köszönhető.”