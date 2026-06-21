Az UEFA nem tervezi átvenni az ivószüneteket

Mint ismert, a FIFA az idei világbajnokságon valamennyi találkozón kötelezővé tette a háromperces ivószüneteket, az európai szövetség álláspontja szerint azonban csak rendkívüli hőség esetén van szükség ilyen intézkedésekre – számolt be róla a brit Telegraph. A FIFA lépését hivatalosan a játékosok egészségének védelmével indokolta, ám a szabály számos kritikát vont maga után: többen úgy vélik, hogy a megszakításokra semmi szükség sincs az olyan mérkőzéseken, amelyeket klímával rendelkező stadionokban vagy normális időjárási viszonyok között rendeznek meg.

Az ivószünetek az angol válogatott Horvátország elleni mérkőzésén is heves reakciókat váltottak ki: a játékvezető sípszavát követően a lelátóról hangos füttykoncert hallatszott, a szurkolók ugyanis nem értettek egyet a játék ritmusát megtörő megszakítással. Hasonló jelenetek játszódtak le a Norvégia–Irak mérkőzésen is, ahol mindössze 23 Celsius-fokos hőmérséklet mellett rendeltek el ivószünetet.

A kritikusok között szerepel Gary Neville korábbi angol válogatott labdarúgó is, aki úgy véli: a rendszer gyakorlatilag négy negyedre bontja a mérkőzéseket, jelentősen csökkentve a játék folyamatosságát. Sokan felvetették ugyanakkor azt is, hogy az intézkedés a televíziós társaságoknak további reklámlehetőséget biztosít, különösen az Egyesült Államokban.

Az UEFA ezzel szemben továbbra is eseti alapon döntene az ivószünet elrendeléséről. A mérkőzések előtt speciális hőmérővel megmérnék a hőmérsékletet, és a szünetet csak akkor kellene elrendelni, ha a hőmérséklet meghaladja a 35 Celsius-fokot. Ennél alacsonyabb érték esetén a játékvezető saját hatáskörben dönthet az esetleges ivószünetről.

Az UEFA szóvivője megerősítette: a jelenlegi szabályozást nem kívánják módosítani, így ugyanazok az előírások maradnak érvényben a következő években, beleértve a Bajnokok Ligáját és a 2028-as, Anglia, Skócia, Wales és Írország által közösen rendezendő Európa-bajnokságot is.