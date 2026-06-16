Van Dijk kritikával illette a kötelező ivószünetet
A mostani labdarúgó-világbajnokságra a FIFA bevezette, hogy a meccseken minden félidőben kötelező tartani egy ivószünetet, hivatalos nevén hidratációs szünet. Virgil van Dijk, a hollandok klasszis védője nem teljesen ért egyet ezzel szabállyal.
A FIFA a meleg ellen vezette be erre a vb-re, hogy félidőnként hidratációs szünetet tart, aminek időtartalma kötelezően három perc.
Van Dijk szerint felesleges ilyet tartani akkor, amikor az időjárás nem indokolja.
„Az ivószünet kissé érdekes – kezdett bele Van Dijk a japánok elleni 2–2 utáni sajtótájékoztatón. – Majdnem minden meccset megnézek, és amikor jönnek a reklámok, akkor… nos, nem igazán szeretem az ilyet. A semleges nézőknek sem megfelelő. Ha meleg az idő, akkor jó alkalmazni, de azt hiszem, minden meccset külön kellene kezelni ebből a szempontból.”
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