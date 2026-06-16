Vb 2026: Franciaország–Szenegál 0–0

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
I-CSOPORT
FRANCIAORSZÁG–SZENEGÁL 0–0 – ÉLŐ
East Rutherford, New York/New Jersey Stadion, 21 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Alireza Fagani (ausztrál)
FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Olise, O. Dembélé, D. Doué – K. Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps
A kispadon: Risser, Samba (kapusok), Digne, Gusto, L. Hernandez, I. Konaté, Lacroix, N. Kanté, M. Koné, Zaire-Emery, Akliouche, Barcola, Cherki, Mateta, M. Thuram
SZENEGÁL: E. Mendy – K. Diatta, K. Koulibaly, Niakhaté, E. M. Diouf – L. Camara, I. Gueye, P. Gueye – I. Sarr, N. Jackson, Mané. Szövetségi kapitány: Pape Thiaw
A kispadon: Y. Diouf, M. Diay (kapusok), M. Sarr, A. Seck, Jakobs, A. Mendy, Ciss, H. Diarra, B. Ndiaye, A. Diao, C. Ndiaye, Dieng, I. Mbaye, I. Ndiaye
A FRANCIA VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 16 Mike Maignan (AC Milan – Olaszország), 23 Robin Risser (Lens), 1 Brice Samba (Rennes)
Védők: 3 Lucas Digne (Aston Villa – Anglia), 2 Malo Gusto (Chelsea FC – Anglia), 21 Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), 19 Théo Hernandez (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 15 Ibrahima Konaté (Liverpool FC – Anglia), 5 Jules Koundé (FC Barcelona – Spanyolország), 26 Maxence Lacroix (Crystal Palace – Anglia), 17 William Saliba (Arsenal – Anglia), 4 Dayot Upamecano (Bayern München – Németország)
Középpályások: 13 N'Golo Kanté (Fenerbahce – Törökország), 6 Manu Koné (AS Roma – Olaszország), 14 Adrien Rabiot (AC Milan – Olaszország), 8 Aurélien Tchouaméni (Real Madrid – Spanyolország), 18 Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)
Támadók: 25 Maghnes Akliouche (AS Monaco), 12 Bradley Barcola (Paris-Saint-Germain), 24 Rayan Cherki (Manchester City – Anglia), 7 Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), 20 Désiré Doué (Paris Saint-Germain), 22 Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace – Anglia), 10 Kylian Mbappé (Real Madrid – Spanyolország), 11 Michael Olise (Bayern München – Németország), 9 Marcus Thuram (Internazionale – Olaszország)
Szövetségi kapitány: Didier Deschamps
A SZENEGÁLI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Yehvann Diouf (Nice – Franciaország), 16 Édouard Mendy (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 23 Mory Diaw (Le Havre – Franciaország)
Védők: 2 Mamadou Sarr (Chelsea FC – Anglia), 4 Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa – Izrael), 14 Ismail Jakobs (Galatasaray – Törökország), 15 Krépin Diatta (AS Monaco – Franciaország), 19 Moussa Niakhaté (Olympique Lyon – Franciaország), 24 Antoine Mendy (Nice – Franciaország), 25 El Hadji Malick Diouf (West Ham United – Anglia), 3 Kalidou Koulibaly (Al-Hilal – Szaúd-Arábia)
Középpályássok: 5 Idrissa Gueye (Everton – Anglia), 6 Pathé Ciss (Rayo Vallecano – Spanyolország), 8 Lamine Camara (AS Monaco – Franciaország), 17 Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur – Anglia), 21 Habib Diarra (Sunderland – Anglia), 26 Pape Gueye (Villarreal – Spanyolország), 22 Bara Ndiaye (Bayern München – Németország)
Támadók: 10 Sadio Mané (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), 7 Assane Diao (Como – Olaszország), 11 Nicolas Jackson (Bayern München – Németország), 12 Cherif Ndiaye (Samsunspor – Törökország), 18 Ismaila Sarr (Crystal Palace – Anglia), 9 Bamba Dieng (Lorient – Franciaország), 20 Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain – Franciaország), 13 Iliman Ndiaye (Everton – Anglia)
Szövetségi kapitány: Pape Thiaw