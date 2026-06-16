Nemzeti Sportrádió

Olise, Dembélé, Doué, Mbappé támadónégyes a franciáknál – íme, a kezdők

V. B.V. B.
2026.06.16. 20:00
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Fotó: Getty Images
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francia válogatott vb 2026 szenegáli válogatott
Így állnak fel a csapatok a 21 órakor kezdődő Franciaország–Szenegál mérkőzésen.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
I-CSOPORT
FRANCIAORSZÁG–SZENEGÁL
East Rutherford, New York/New Jersey Stadion, 21 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Alireza Fagani (ausztrál)
FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Olise, O. Dembélé, D. Doué – K. Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps
A kispadon: Risser, Samba (kapusok), Digne, Gusto, L. Hernandez, I. Konaté, Lacroix, N. Kanté, M. Koné, Zaire-Emery, Akliouche, Barcola, Cherki, Mateta, M. Thuram
SZENEGÁL: E. Mendy – K. Diatta, K. Koulibaly, Niakhaté, E. M. Diouf – L. Camara, I. Gueye, P. Gueye – I. Sarr, N. Jackson, Mané. Szövetségi kapitány: Pape Thiaw
A kispadon: Y. Diouf, M. Diay (kapusok), M. Sarr, A. Seck, Jakobs, A. Mendy, Ciss, H. Diarra, B. Ndiaye, A. Diao, C. Ndiaye, Dieng, I. Mbaye, I. Ndiaye

 

francia válogatott vb 2026 szenegáli válogatott
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