A Vojvodina edzője bevonzotta a Ferencvárost

Ahogy beszámoltunk róla, a keddi sorsoláson a Vojvodinát kapta a Ferencváros az Európa-liga selejtezőjének első fordulójában. A párharcot Újvidéken kezdik a felek.

A klub a hivatalos honlapján közölt interjút Miroszlav Tanjga vezetőedzővel, akinek a teljes szakmai stáb gratulált. Hogy miért?

„Egész nap azt mondogattam, hogy a Ferencvárost kapjuk, valahogy bevonzottam őket” – mondta a szakvezető.

„A Ferencváros a három csapat egyike volt, amelyet el akartunk kerülni, rajta kívül a Dinamo Kijevet és a Qarabagot sem szerettem volna, ám a sors így akarta. A Ferencváros rendkívül erős rivális, de ettől függetlenül az a célunk, hogy továbbjussunk ebből a párharcról. Mindent megteszünk, hogy ez sikerüljön.”

Tanjga kiemelte, hogy a Ferencváros még úgy is nagyon erős csapat, hogy legutóbb nem nyert bajnokságot.

„Mindent elmond róla, hogy leigazolta a legjobbunkat, aki messze nem a legnagyobb név náluk – utalt Bamidele Yusufra, aki éppen Újvidékről érkezett az FTC-hez. – A ferencvárosiak hasonlóak, mint nálunk a Crvena zvezda. Bár voltak távozóik, még mindig kiváló minőséget képviselnek.”

A vajdasági klub kiemeli, hogy a budapesti távolság ideális a szurkolóiknak is, örülhetnek annak, hogy nem kell távoli helyszínre, így Azerbajdzsánba utazniuk.

Az Európa-liga selejtezősorozatában az első mérkőzéseket július 9-én rendezik meg, a visszavágókat pedig július 16-án.

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ

Vojvodina (szerb)–Ferencváros (magyar)

Dinamo Kijev (ukrán)–Universitatea Cluj (román)

Qarabag (azeri)–Vestri (izlandi, II.)

Hajduk Split (horvát)–MSK Zilina (Zsolna, szlovák)

CSZKA Szófia (bolgár)–Derry City (ír)

Sheriff Tiraspol (moldovai)–Aluminij (szlovén)