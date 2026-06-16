Nemzeti Sportrádió

A Vojvodina edzője bevonzotta a Ferencvárost

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2026.06.16. 18:55
Miroszlav Tanjga szíve szerint elkerülte volna a Ferencvárost, de bevonzotta a magyar csapatot (Fotó: Getty Images)
Címkék
Miroszlav Tanjga Vojvodina Európa-liga Ferencváros
Miroszlav Tanjga, a Vojvodina labdarúgócsapatának edzője a klub hivatalos honlapján nyilatkozott a Ferencváros elleni párharcról az Európa-liga-sorsolás után.
Kapcsolódó tartalom

Európa-liga: örül a Fradinak a Vojvodina magyar légiósa

Szűcs Kornél szerint csapatának remek erőpróba lesz a Ferencváros elleni Európa-liga-selejtező.

Szűcs Kornél csapatával csap össze a Ferencváros az El-selejtezőben

A magyar csapat idegenben kezdi meg szereplését.

Ahogy beszámoltunk róla, a keddi sorsoláson a Vojvodinát kapta a Ferencváros az Európa-liga selejtezőjének első fordulójában. A párharcot Újvidéken kezdik a felek.

A klub a hivatalos honlapján közölt interjút Miroszlav Tanjga vezetőedzővel, akinek a teljes szakmai stáb gratulált. Hogy miért?

„Egész nap azt mondogattam, hogy a Ferencvárost kapjuk, valahogy bevonzottam őket” – mondta a szakvezető.

„A Ferencváros a három csapat egyike volt, amelyet el akartunk kerülni, rajta kívül a Dinamo Kijevet és a Qarabagot sem szerettem volna, ám a sors így akarta. A Ferencváros rendkívül erős rivális, de ettől függetlenül az a célunk, hogy továbbjussunk ebből a párharcról. Mindent megteszünk, hogy ez sikerüljön.”

Tanjga kiemelte, hogy a Ferencváros még úgy is nagyon erős csapat, hogy legutóbb nem nyert bajnokságot.

„Mindent elmond róla, hogy leigazolta a legjobbunkat, aki messze nem a legnagyobb név náluk – utalt Bamidele Yusufra, aki éppen Újvidékről érkezett az FTC-hez. – A ferencvárosiak hasonlóak, mint nálunk a Crvena zvezda. Bár voltak távozóik, még mindig kiváló minőséget képviselnek.”

A vajdasági klub kiemeli, hogy a budapesti távolság ideális a szurkolóiknak is, örülhetnek annak, hogy nem kell távoli helyszínre, így Azerbajdzsánba utazniuk.

Az Európa-liga selejtezősorozatában az első mérkőzéseket július 9-én rendezik meg, a visszavágókat pedig július 16-án.

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ
Vojvodina (szerb)–Ferencváros (magyar)
Dinamo Kijev (ukrán)–Universitatea Cluj (román)
Qarabag (azeri)–Vestri (izlandi, II.)
Hajduk Split (horvát)–MSK Zilina (Zsolna, szlovák)
CSZKA Szófia (bolgár)–Derry City (ír)
Sheriff Tiraspol (moldovai)–Aluminij (szlovén)

Miroszlav Tanjga Vojvodina Európa-liga Ferencváros
Legfrissebb hírek

Európa-liga: örül a Fradinak a Vojvodina magyar légiósa

Európa-liga
1 órája

Szűcs Kornél csapatával csap össze a Ferencváros az El-selejtezőben

Európa-liga
3 órája

A Ferencvárostól távozó védő elmondta, miért hagyta el Magyarországot

Labdarúgó NB I
5 órája

BL, El: megvannak az ETO FC és az FTC lehetséges ellenfelei

Bajnokok Ligája
11 órája

„Nehéz szívvel hagylak el benneteket” – Laura Glauser elköszönt a Fradi családtól

Kézilabda
2026.06.14. 12:17

Thomas Doll: A nagyok maradnak a torna végére, a németek is esélyesek

Foci vb 2026
2026.06.14. 10:44

Abu Fani a Crvena zvezdánál folytatja – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.06.13. 21:48

Az FTC felszabadultan játszva mutatná meg a női vízilabda BL-döntőben, hogy mire képes igazán

Vízilabda
2026.06.12. 09:54
Ezek is érdekelhetik