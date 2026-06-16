Nemzeti Sportrádió

Nyolc különböző nemzetiségű bíró az Ausztria–Jordánia meccsen

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.16. 20:31
Dahane Beida igazán nemzetközi csapattal működik együtt (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 vb-hírfolyam Dahane Beida játékvezetés

A 2026-os labdarúgó-világbajnokságon szinte kivétel nélkül azonos nemzetbeli bírókból áll össze a hármas, az első kivétel az Ausztria–Jordánia csoportmérkőzésen lesz.

A mérkőzést a mauritániai Dahane Beida vezeti, akinek munkáját az angolai Jerson dos Santos és a kameruni Elvis Noupue segíti. Ha hozzávesszük a tartalék játékvezetőket és a videobírókat is, akkor nyolc különböző nemzet adja a bírói csapatot.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
J-CSOPORT
Szerda, 6.00: Ausztria–Jordánia, San Francisco (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

 

foci vb 2026 vb-hírfolyam Dahane Beida játékvezetés
Legfrissebb hírek

Vb 2026: Franciaország–Szenegál 0–0

Foci vb 2026
51 perce

Kisebb iráni vízumprobléma

Foci vb 2026
4 órája

Ezért nem nézett a kamerába Marcelo Bielsa

Foci vb 2026
5 órája

A brazilok meccsén mutatkozik be a vb-n a spanyol játékvezető

Foci vb 2026
6 órája

Livramento kiesett az angol keretből, a Chelsea védője jött a helyére – hivatalos

Foci vb 2026
6 órája

„Csoda, hogy itt vagyunk” – Graham Arnold kapitány szerint nincs nyomás az irakiakon

Foci vb 2026
6 órája

Összetévesztette Iránt és Új-Zélandot a riporter, felfüggesztették – videó

Foci vb 2026
6 órája

Ötvenmillió embert tenne büszkévé az iraki válogatott

Foci vb 2026
7 órája
Ezek is érdekelhetik