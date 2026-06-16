Nyolc különböző nemzetiségű bíró az Ausztria–Jordánia meccsen

A 2026-os labdarúgó-világbajnokságon szinte kivétel nélkül azonos nemzetbeli bírókból áll össze a hármas, az első kivétel az Ausztria–Jordánia csoportmérkőzésen lesz.

A mérkőzést a mauritániai Dahane Beida vezeti, akinek munkáját az angolai Jerson dos Santos és a kameruni Elvis Noupue segíti. Ha hozzávesszük a tartalék játékvezetőket és a videobírókat is, akkor nyolc különböző nemzet adja a bírói csapatot.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

J-CSOPORT

Szerda, 6.00: Ausztria–Jordánia, San Francisco (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!