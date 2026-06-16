Szerződést hosszabbított a Kisvárda alapembere – hivatalos

Martin Chlumecky 2024 nyarán szerződött az akkor másodosztályú Kisvárdához, ott az első idényében feljutást ünnepelhetett, 22 bajnokin három gólt szerzett.

A cseh védő az NB I-ben is alapembernek számított, bekerült lapunknál az őszi szezon válogatottjába, és 29 meccsen kétszer volt eredményes.

A védelem közepén és bal oldalán is bevethető Chlumecky megállapodása június 30-án járt volna le, de a felek megegyeztek újabb egy évben.