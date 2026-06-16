Nemzeti Sportrádió

Szerződést hosszabbított a Kisvárda alapembere – hivatalos

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.16. 20:52
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Martin Chlumecky marad Kisvárdán (Fotó: Czinege Melinda)
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NB I Martin Chlumecký Kisvárda
A labdarúgó NB I-ben szereplő Kisvárda bejelentette, hogy egy évvel meghosszabbította Martin Chlumecky lejáró szerződését.

Martin Chlumecky 2024 nyarán szerződött az akkor másodosztályú Kisvárdához, ott az első idényében feljutást ünnepelhetett, 22 bajnokin három gólt szerzett.

A cseh védő az NB I-ben is alapembernek számított, bekerült lapunknál az őszi szezon válogatottjába, és 29 meccsen kétszer volt eredményes.

A védelem közepén és bal oldalán is bevethető Chlumecky megállapodása június 30-án járt volna le, de a felek megegyeztek újabb egy évben.

 

NB I Martin Chlumecký Kisvárda
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