Atlétika: Molnár Attila első Gold-versenyét nyerte meg Ostravában

Minden túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az először 1961-ben megrendezett ostravai egynapos atlétikai viadal ismét a sportág ünnepe volt. A legfiatalabbaktól a masters kategóriáig minden korosztály képviseltette magát a pályán a délután kettőtől este nyolcig tartó programban.

A hétfői hűvöshöz képest kellemes, nyár eleji idő várta a kohászatáról, „csinos” belvárosáról, kék villamosairól és – nem utolsósorban – az atlétikájáról híres kelet-csehországi kisvárosnak a stadionjába érkezőket. A nevezési listára pillantva a telt ház garantált volt, a rajongók napjaink sztárjai mellett a szurkolói zónában két akkora ikonjukkal is találkozhattak, mint Jan Zelezny és Jarmila Kratochvílová.

A világcsúcstartó Jan Zelezny miatt a gerelyhajítás már évtizedek óta népszerű és sikeres versenyszáma Csehországnak, nem véletlen, hogy ezúttal is kiemelt szerepet kapott. Előbb a nők, majd a férfiak futhattak neki. A vajdasági Világos Adriana az első négy sorozatban folyamatosan javított, a 62.92 méteres dobásával már az élre állt és megnyerte a versenyt.

Ekkorra már túl voltunk a 4x100-as férfiváltónk futásán, ami sajnos nem úgy sikerült, mint ahogyan a fiúk tervezték. Öten jöttek el Ostravába, de Pázmándi Dominik és Pap Márk sem tudott egészséges maradni, így nem sikerült célba juttatni a botot. Viszont biztató, hogy Pap előtt Deák Zalán, Takács Ábel és a május végén 10.36-ot sprintelő 18 éves tehetség, Kalics Krisztián is jól mozgott.

Mire Molnár Attila pályára lépett, elkezdett cseperegni az eső. Ám a 400 méter fedett pályás Európa-bajnokát és Európa-rekorderét ez sem zavarta meg! A célegyenesbe még több riválisával szinte együtt fordult be, de a végét sokkal jobban bírta a riválisainál. A jutalma karrierje első Gold-győzelme volt, a 44.56-tal pedig csak egy századdal maradt el a saját szabadtéri magyar csúcsától.

„A bemelegítéshez képest hét-nyolc fokot esett a hőmérséklet, ami nem a legideálisabb. Éppen ezért úgy voltunk az edzőmmel, Laurent Meuwlyvel, hogy csak ne sérüljek meg, ezért most defenzívebben kezdtem, de megcsináltam mindent, amit kért. Maximum körüli futás volt, de még fog rólam lejönni két-három kilogramm a szezon későbbi részére, ennyivel könnyebben akár egy még jobb idő is kisülhet belőle” – mondta Molnár Attila a célba érkezés után a Nemzeti Sportnak.