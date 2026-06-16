Kozák Luca egy tizedre a győzelemtől, Noah Lyles világcsúcsot futott

Nem sokkal Molnár Attila fantasztikus győzelme után már Kozák Lucát figyelhettük, ahogyan a holland Nadine Visserrel és a lengyel Pia Skrzyszowszkával vív szoros csatát 100 m gáton. Nemrég négy év után javított az országos csúcsán (12.66), most attól egy tizeddel elmaradva az 5. lett. Tizenegy századra volt az első helytől, ami egy Gold-versenyről lévén szó jó teljesítménynek számít.

„Az idő teljesen jó, nyolcvanon belül nem sokszor futottam, de a legnagyobb pozitívum tényleg az, hogy egy tizeden beül voltam az élmezőnyhöz – mondta Kozák Luca a Nemzeti Sportnak. – Nincs Ostrava eső nélkül, de összességében jó futás volt. Az egész szezonbeli sorozatom rendben van, tudtam, hogy a 12.66 után nem lesz egyből 12.56-om, előbb ezeket a hetvenes időket szeretném stabilan futni. A papírforma ez az ötödik hely volt, amikor futás közben Nadine Visser ennyire közel van, akkor realizálom, hogy helyem van ebben a mezőnyben.”

Sajnos Takács Boglárka kicsit messzebb volt a 100 m síkot 11.09-cel megnyerő lengyel Ewa Swobodától. Kozákhoz hasonlóan ő is az 5. helyet szerezte meg, 11.30-as idejénél egészen biztosan tudott volna jobbat, ha nem érzi magát egész nap és még a futás közben is rosszul!

„Az elejétől a végéig rossz futás volt, de ami ennél jobban zavar, hogy már a bemelegítés óta nagyon szédülök. Úgy éreztem, hogy nincs erőm. Nem tudom, hogy ez mi miatt alakult így, talán túl sok koffeint ittam. Próbáltam éles maradni, a bemelegítőpályán a megszédülésig jól mozogtam, de a versenyen a rajt tragikus volt, a további részét sem sikerült türelmesen megcsinálnom, az utolsó húsz métert is elgörcsöltem” – nyilatkozta Takács Boglárka a befutót követően.

Audrey Werro másfél hete Stockholmban közel járt hozzá, hogy megdöntse Jarmila Kratochvílová 1983 óta fennálló 800 méteres világcsúcsát (1:53.28). A nemrég a két kört 1:53.98 alatt teljesítő utódának ezúttal nem Keely Hodgkinson, hanem Femke Bol-Broeders ígérkezett a legnagyobb ellenfelének. A holland szupersztárnak ez volt a bemutatkozása két körön szabadtéren – nem sikerült rosszul neki, végig Werro mögött másodikként haladt, 1:57.13 lett a vége.

Werro viszont ismét jelezte, hogy már stabilan tudja az 1:55-nél erősebb két köröket, 1:54.45-ös versenycsúccsal diadalmaskodott. Ez minden idők 8. legjobb eredménye, így immár a 3. legjobb után újabb eredménnyel írta fel a nevét a top tízbe az örökranglistán. Hodgkinson legyen a talpán, aki az idén legyőzi a 22 éves svájcit! Igaz, a birminghami Eb-n a britek olimpiai bajnoka lesz hazai pályán, ami neki kedvezhet.

A spanyol Mohamed Attaoui visszalépése miatt 1000 méteren végül elmaradt a világcsúcs-kísérlet, de egy másik különleges távon így is csodára készülhettünk. Noah Lyles azzal a céllal érkezett Ostravába, hogy 150 méteren rekordot döntsön.

A sportág állócsillaga megkapta ellenfélnek a 18 éves ausztrál szupertehetség Gout Goutot, aki azonban némi meglepetésre nem elé, hanem a mögötte lévő pályára kapott helyet. Lyles már az első ötven után az élre tört, majd a kanyarból kirobbanva egyre csak gyorsult. 14.67-nél állította meg az órát, amivel valósággal a földbe döngölte a jamaicai Kishane Thompson áprilisban sprintelt 14.92-es világcsúcsát.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Usain Bolt 2009-ben Manchesterben 14.35-öt is tudott, de minden idők legnagyobbja 17 évvel ezelőtt egy 150 méter hosszú egyenesen futhatott, nem pedig a klasszikus 400-as körön.

ATLÉTIKA

CONTINENTAL TOUR, GOLD-SOROZAT, OSTRAVA

Férfiak. 100 m (0.0): 1. Bayanda Walaza (dél-afrikai) 9.94. 150 m (0.0): 1. Noah Lyles (amerikai) 14.67 – világcsúcs, régi: 14.92, Kishane Thompson, 2026. 400 m: 1. Molnár Attila 44.56. 1000 m: 1. Peter Bol (új-zélandi) 2:15.13. 1 mérföld: 1. Nathan Green (amerikai) 3:49.44. 110 m gát (+0.3): 1. Kendry Menéndez (kubai) 13.14. 400 m gát: 1. Matheus Lima (brazil) 47.64. 3000 m akadály: 1. Szalah Edin Ben Yazid (marokkói) 8:09.88. Magas: 1. Erick Portillo (mexikói) 227. Rúd: 1. Emmanuil Karalisz (görög) 582. Súly: 1. Leonardo Fabbri (olasz) 21.91. Gerely: 1. Rumesh Tharanga Pathirage (Srí Lanka-i) 86.57

Nők. 100 m (+0.5): 1. Ewa Swoboda (lengyel) 11.09, …5. Takács Boglárka 11.30. 400 m: 1. Lurdes Gloria Manuel (cseh) 49.74. 800 m: 1. Audrey Werro (svájci) 1:54.45. 100 m gát (-0.1): 1. Nadine Visser (holland) 12.65, …5. Kozák Luca 12.76. Rúd: 1. Imogen Ayris (új-zélandi) 475. Gerely: 1. Világos Adriana (szerbiai) 62.92