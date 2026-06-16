Nemzeti Sportrádió

Cipruson folytatja a Nyíregyháza kapusa – hivatalos

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2026.06.16. 18:19
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Kovács Dániel Cipruson folytatja (Fotó: Czinege Melinda)
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Nyíregyháza légiósok Nea Szalamina Kovács Dániel
A ciprusi labdarúgó-bajnokságban szereplő Nea Szalamina hivatalos Facebook-oldalán jelentette be a Nyíregyházáról távozó Kovács Dániel szerződtetését.

Kovács Dániel szerződése lejárt Nyíregyházán, és az érkezését kedd délután bejelentette a ciprusi élvonalban szereplő Nea Szalamina.

A 32 éves kapus harmadszor áll légiósnak pályafutása során: utánpótlás-játékosként szerepelt a Fluminense korosztályos csapataiban, majd 2024 januárjától másfél évig a görög Voloszt erősítette.

Az NB I-ben 102-ben mérkőzésen szerepelt, a görög élvonalban pedig 33 mérkőzése van. Az előző idényben 27 mérkőzésen kapott szerepet a Nyíregyházában.

A labdarúgó egy plusz egy évre kötelezte el magát Cipruson. Rajta kívül az Anorthosziszban futballozó Kiss Tamás szerepel még a szigetország bajnokságában.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL
Érkezők:
Kölcsönből visszatérnek: Alaxai Áron (Paksi FC), Beke Péter (Kecskeméti TE), Keresztes Krisztián (Dundee United – Skócia), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Zan Medved (szlovén, 1. FC Slovácko – Csehország). A Nyíregyháza II adta kölcsön: Csörnyei Zsombor (FC Ajka)
Kiszemeltek: Hős Zsombor (Vasas), Hajós Lőrnic (Vasas), Kaczvinszki Dominik (Újpest)
Távozók: Eneo Bitri (albán, KF Egnatia – Albánia, szabadon igazolhatóként), Pavlosz Korrea (ciprusi, Maccabi Petah-Tikva – szabadon igazolhatóként), Kovács Dániel (Nea Szalamina – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Kovácsréti Márk (Vasas FC), Nagy Dominik (szabadon igazolható,)
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Dala Martin (? – Puskás Akadémia FC), Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: 

 

 

Nyíregyháza légiósok Nea Szalamina Kovács Dániel
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