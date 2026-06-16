Nemzeti Sportrádió

NHL: nem tér vissza a Stanley-kupa-döntős Vegas vezetőedzője

2026.06.16. 19:18
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Fotó: Getty Images
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Stanley-kupa NHL John Tortorella Las Vegas Golden Knights
Nem tér vissza az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) Stanley-kupa-döntős Vegas Golden Knightshoz John Tortorella vezetőedző.

Minden idők egyik legsikeresebb trénerét március 30-án, nyolc fordulóval az alapszakasz vége előtt nevezték ki, miután a gárda teljesítménye alaposan leromlott. A 2004-ben a Tampa Bay Lightninggal bajnok John Tortorella vezérletével a Vegas hét meccset is megnyerve jutott be a rájátszásba, ott sikerrel vette az első három fordulót, a fináléban pedig 4–2-es összesítéssel maradt alul a Carolina Hurricanesszel szemben.

„Köszönjük neki a csapatnak nyújtott iránymutatást, mióta márciusban csatlakozott a szervezethez – mondta Kelly McCrimmon főigazgató. – Amikor megszületett a döntés, hogy Vegasba hozzuk, azonnali segítségre volt szükségünk a szezon egy kulcsfontosságú pontján. Tapasztalata és vezetői képességei megadták a szükséges lendületet, és segítettek minket a Stanley-kupa döntőjébe jutni. Hálásak vagyunk szenvedélyéért, őszinteségéért és szervezetünk iránti elkötelezettségéért.”

 

Stanley-kupa NHL John Tortorella Las Vegas Golden Knights
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