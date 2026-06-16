Nemzeti Sportrádió

Európa-liga: örül a Fradinak a Vojvodina magyar légiósa

2026.06.16. 18:22
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Fotó: FK Vojvodina
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Szűcs Kornél selejtező Vojvodina Európa-liga Ferencvárosi TC
Bár a Ferencváros játékerejét a szerb bajnok Crvena zvezdáéhoz hasonlítja, Szűcs Kornél egyáltalán nem boldogtalan amiatt, hogy csapata, a Vojvodina a zöld-fehéreket kapta ellenfélül az Európa-liga-selejtező 1. fordulójában.

Amint azt hírül adtuk, az Európa-liga selejtezőjének 1. fordulójában az FK Vojvodina lesz a bajnoki ezüstérmes Ferencváros ellenfele. A sorsolás miatt a Nemzeti Sport megkereste a vajdaságiak 24 éves védőjét, Szűcs Kornélt, aki elmondta: egyáltalán nem bánja, hogy csapata a legutóbbi kiírásban nyolcaddöntőig jutó zöld-fehérekkel kell farkasszemet nézniük.

„Természetesen követtem a sorsolást, és igazából örülök neki, hogy a Fradit kaptuk ellenfélül – mondta lapunknak a kétszeres magyar válogatott játékos. – Amikor kiderült, hogy a lehetséges ellenfeleink között a Ferencváros is szerepel, mondtam is a csapattársaimnak, nem bánnám, ha a magyar bajnokot kapnánk. Egyfelől remek erőpróba lenne a számunkra, másfelől az utazás szempontjából is jól járnánk, hiszen nem kellene messzire mennünk. A párharc esélyese egyértelműen a Ferencváros, ismerve az erőviszonyokat, a szerb ligából nagyjából a Crvena zvezda játékereje hasonló a Fradiéhoz. Izgatottan várom a párharcot, és bízom benne, hogy azért sikerül megnehezítenünk a Ferencváros dolgát.”

„A Vojvodina évek óta a szerb labdarúgás egyik élcsapata. Az elmúlt években a Crvena Zvezda és a Partizan mellett meghatározó tagja a szerb bajnokságnak. Logisztikai szempontból ugyan egy könnyebben megszervezhető utazásról van szó, lévén egy szomszédos országban kell pályára lépnünk, szakmailag ugyanakkor egy nagyon nehéz feladat vár ránk. Ezzel természetesen tisztában voltunk, tudtuk, hogy nem kaphatunk könnyű ellenfelet. A célunk ugyanakkor nem is lehet más, mint hogy kiharcoljuk a továbbjutást” – nyilatkozta Hajnal Tamás sportigazgató a Ferencváros hivatalos honlapján.

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ
Vojvodina (szerb)–Ferencváros (magyar)
Dinamo Kijev (ukrán)–Universitatea Cluj (román)
Qarabag (azeri)–Vestri (izlandi, II.)
Hajduk Split (horvát)–MSK Zilina (Zsolna, szlovák)
CSZKA Szófia (bolgár)–Derry City (ír)
Sheriff Tiraspol (moldovai)–Aluminij (szlovén)

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