Nemzeti Sportrádió

Külön szektor a magyar B-középnek a MET Arénában

2026.06.16. 18:04
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Fotó: Kovács Péter
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MET Aréna férfi kosárlabda-vb-selejtező férfi kosárlabda magyar férfi kosárlabda-válogatott
A július 6-án 18 órától Székesfehérváron sorra kerülő Magyarország–Belgium férfi kosárlabda-világbajnoki selejtezőmérkőzésre külön szektor került kijelölésre a magyar B-középnek a MET Arénában. (x)

Július 3-án Helsinkiben a finnek elleni mérkőzéssel folytatja szereplését a magyar férfiválogatott a világbajnoki selejtezőben. Gasper Okorn szövetségi kapitány legénysége négy forduló után ötvenszázalékos teljesítménnyel áll a G jelű kvartett harmadik helyén a finnek és a franciák mögött, s az északiak elleni idegenbeli összecsapás után Székesfehérváron a belgák ellen 6-án zárja a csoportkört. Az első három jut tovább a második körbe, ahol a H-csoport (Szlovénia, Csehország, Svédország, Észtország) első három helyezettjével kerül majd egy hatosba, melyből az első három jut ki a világbajnokságra. A vb-t 2027. augusztus 27. és szeptember 12. között rendezik Katarban.

Mint arról korábban beszámoltunk, a székesfehérvári összecsapásra már megkezdődött a jegyértékesítés a jegyvasarlas.hu-n, a belépők egységesen 4900 Ft-ba kerülnek. A két év alattiak és a kerekesszékesek számára ingyenes a mérkőzés – utóbbiak kísérőinek kell jegyet váltaniuk.

A szurkolók kérésére ezen a találkozón külön B-közép-rész is lesz – a Superfan lelátó, azaz a OI-szektor került kijelölésre a leghangosabbak számára. A jegyek ide is egységesen 4900 Ft-ba kerülnek, ahogy a csarnok többi részébe is. Várunk mindenkit a székesfehérvári MET Arénában, ahol nemcsak a továbbjutás lehet a tét az utolsó meccsen, az sem mindegy, hogy milyen mérleggel megyünk tovább a második selejtezőkörre. Töltsük meg a MET Arénát, segítsünk a srácoknak egy újabb győzelem megszerzésében!

Fotó: Kovács Péter

 

MET Aréna férfi kosárlabda-vb-selejtező férfi kosárlabda magyar férfi kosárlabda-válogatott
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