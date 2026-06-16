Mexikóból érkezik az ETO új edzője – sajtóhír

A lap azt írja, a 38 éves Efraín Juárez azért távozik mostani csapatától, a mexikói bajnokságban szereplő Pumastól, mert az volt a célja, hogy találjon magának csapatot Európában. Faitelson szerint ez sikerült is neki, ugyanis szerződést kötött a magyar bajnokkal, így ez lesz a harmadik klubja edzőként, és azonnal a Bajnokok Ligájában próbálhatja ki magát. A korábban a kolumbiai Atlético Nacionalt, illetve a Pumast irányító mexikói trénernek állítólag elnyerte a tetszését, hogy bajnokcsapathoz, ezzel együtt BL-indulóhoz szerződhet.

Lapunk korábban úgy értesült, hogy az ETO a héten bejelenti új edzőjét – bárkire is essen a választás.