Nemzeti Sportrádió

Mexikóból érkezik az ETO új edzője – sajtóhír

M. D.M. D.
2026.06.16. 21:57
Fotó: Getty Images
Címkék
NB I ETO FC Efrain Juárez
A mexikói TUDN újságírója, David Faitelson információi szerint Efraín Juárez, a korábbi 39-szeres mexikói válogatott középpályás lesz az ETO FC új vezetőedzője.

A lap azt írja, a 38 éves Efraín Juárez azért távozik mostani csapatától, a mexikói bajnokságban szereplő Pumastól, mert az volt a célja, hogy találjon magának csapatot Európában. Faitelson szerint ez sikerült is neki, ugyanis szerződést kötött a magyar bajnokkal, így ez lesz a harmadik klubja edzőként, és azonnal a Bajnokok Ligájában próbálhatja ki magát. A korábban a kolumbiai Atlético Nacionalt, illetve a Pumast irányító mexikói trénernek állítólag elnyerte a tetszését, hogy bajnokcsapathoz, ezzel együtt BL-indulóhoz szerződhet.

Lapunk korábban úgy értesült, hogy az ETO a héten bejelenti új edzőjét – bárkire is essen a választás.

 

NB I ETO FC Efrain Juárez
Legfrissebb hírek

Szerződést hosszabbított a Kisvárda alapembere – hivatalos

Labdarúgó NB I
2 órája

Az ETO történetének csúcspontjairól mutattak be könyvet

Labdarúgó NB I
5 órája

Az ETO FC izlandi ellenfelet kapott a BL-selejtezőben

Bajnokok Ligája
7 órája

A Ferencvárostól távozó védő elmondta, miért hagyta el Magyarországot

Labdarúgó NB I
8 órája

Nagy Dominik távozott Nyíregyházáról – most már bejelenthetik Fehérváron

Labdarúgó NB I
9 órája

Honvéd: újabb légiós érkezett, ezúttal a spanyol harmadosztályból

Labdarúgó NB I
10 órája

Jurek és Kerezsi is végleg az MTK-hoz került – hivatalos

Labdarúgó NB I
11 órája

A Puskás Akadémia 34 éves kapusa szerződést hosszabbított

Labdarúgó NB I
12 órája
Ezek is érdekelhetik