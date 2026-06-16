Nemzeti Sportrádió

Marozsán bejutott a nyolcaddöntőbe Halléban

2026.06.16. 18:36
Marozsán Fábián győzelemmel kezdett Halléban (Fotó: Getty Images)
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Miomir Kecmanovics Halle ATP 500 Marozsán Fábián
Marozsán Fábián 6:3, 3:6, 6:4-re nyert a szerb Miomir Kecmanovics ellen az első fordulóban, ezzel bejutott a nyolcaddöntőbe a hallei, 2.6 millió euró (körülbelül 900 millió forint) összdíjazású füves pályás férfi tenisztornán.

A világranglistán 61. magyar játékos a szerb Miomir Kecmanovics (50.) elleni mérkőzés első szettjében stabilan hozta az adogatásait, egyszer pedig brékelte riválisát, s ez elég volt ahhoz, hogy 39 perc alatt előnybe kerüljön. A második játszmában a rivális 3:0-ra ellépett, s innen már nem volt visszaút Marozsán Fábián számára, így újabb 33 perc elteltével következhetett a döntő szett.

Ebben 4:4-ig mindössze egy bréklabdát láthatott a közönség – ezt 3:3-nál Marozsán elpuskázta –, majd a magyar teniszező 5:4-es vezetésénél hét meccslabdához jutott. Kecmanovic mind a hetet hárította, a nyolcadikkal azonban már bírt, így 1 óra 58 perc után a magyar játékos örülhetett.

Marozsán április 23-a óta először nyert mérkőzést ATP-torna főtábláján. A győztesre az ötödik helyen kiemelt amerikai Taylor Fritz (9.) és a belga Zizou Bergs (48.) párharcának továbbjutója vár a nyolcaddöntőben.

ATP 500-as TORNA, HALLE (2.6 milló euró, fű)
1. forduló
Marozsán Fábián–Miomir Kecmanovics (szerb) 6:3, 3:6, 6:4

 

Miomir Kecmanovics Halle ATP 500 Marozsán Fábián
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