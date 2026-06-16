Hegyi Krisztián Prágában folytathatja – sajtóhír

Hegyi Krisztián kölcsönszerződése lejárt az MTK-nál, a kapus visszatért a West Hamhez, de a Nemzeti Sport is úgy értesült, hogy nem marad sokáig Londonban.

A cseh sajtó ugyanis arról számolt be, hogy Hegyit végleg megvásárolhatja a Sparta Praha, az üzlet megkötését egyszerűsítheti, hogy a két klubnak azonos a tulajdonosi köre.

Egybehangzó cseh sajtóértesülések szerint Hegyit már a héten bejelenti a Sparta, amely megszerezte Vitályos Viktort is.