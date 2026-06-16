Nemzeti Sportrádió

Hegyi Krisztián Prágában folytathatja – sajtóhír

2026.06.16. 22:16
null
Hegyi Krisztiánt már a héten bejelentheti a Sparta Praha (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
légiósok West Ham United Hegyi Krisztián Sparta Praha
A Nemzeti Sport a cseh sajtóhoz hasonlóan úgy értesült, hogy a Sparta Praha labdarúgócsapatában folytathatja pályafutását Hegyi Krisztián.

Hegyi Krisztián kölcsönszerződése lejárt az MTK-nál, a kapus visszatért a West Hamhez, de a Nemzeti Sport is úgy értesült, hogy nem marad sokáig Londonban.

A cseh sajtó ugyanis arról számolt be, hogy Hegyit végleg megvásárolhatja a Sparta Praha, az üzlet megkötését egyszerűsítheti, hogy a két klubnak azonos a tulajdonosi köre.

Egybehangzó cseh sajtóértesülések szerint Hegyit már a héten bejelenti a Sparta, amely megszerezte Vitályos Viktort is.

 

légiósok West Ham United Hegyi Krisztián Sparta Praha
Legfrissebb hírek

Cipruson folytatja a Nyíregyháza kapusa – hivatalos

Labdarúgó NB I
5 órája

Szűcs Tamás a portugál élvonalban folytatja – hivatalos

Légiósok
5 órája

A Como érvényesítette az opciót, Bősze Levente az olasz klubban marad

Légiósok
10 órája

Farkas Timót az AZ Alkmaarhoz szerződött – hivatalos

Légiósok
2026.06.11. 18:11

Vancsa Zalán: A feljutás eddig a legszebb pillanat a pályafutásomban

Légiósok
2026.06.10. 17:10

A Liverpool-szurkolók Szoboszlait választották az idény legjobbjának

Légiósok
2026.06.04. 12:12

A válogatottban is bizonyítana a Lommellel feljutó Vancsa Zalán

Légiósok
2026.06.04. 10:03

Farkas Erik akadémiai ösztöndíjas lett a Liverpoolnál

Légiósok
2026.06.03. 19:03
Ezek is érdekelhetik