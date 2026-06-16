Hegyi Krisztián Prágában folytathatja – sajtóhír

A Nemzeti Sport a cseh sajtóhoz hasonlóan úgy értesült, hogy a Sparta Praha labdarúgócsapatában folytathatja pályafutását Hegyi Krisztián.
Hegyi Krisztián kölcsönszerződése lejárt az MTK-nál, a kapus visszatért a West Hamhez, de a Nemzeti Sport is úgy értesült, hogy nem marad sokáig Londonban.
A cseh sajtó ugyanis arról számolt be, hogy Hegyit végleg megvásárolhatja a Sparta Praha, az üzlet megkötését egyszerűsítheti, hogy a két klubnak azonos a tulajdonosi köre.
Egybehangzó cseh sajtóértesülések szerint Hegyit már a héten bejelenti a Sparta, amely megszerezte Vitályos Viktort is.
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