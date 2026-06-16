Szűcs Tamás a portugál élvonalban folytatja – hivatalos

A 2005-ben született Szűcs Tamás 2022-ben a Honvéd játékosaként mutatkozott be az NB I-ben, majd a dán FC Köbenhavn utánpótlásában eltöltött két év után, 2024 nyarától a DVSC-ben futballozott, idén bemutatkozott a magyar válogatottban is.

A Debrecen a hivatalos Facebook-oldalán arról számolt be, hogy Szűcs átigazolási díj ellenében szerződött Portugáliába. A válogatott középpályás a portugálok beszámolója szerint 2031-ig kötelezte el magát.

„Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Úgy érzem, ez a legjobb lépés a további fejlődésemhez” – mondta a portugálok hivatalos honlapján a magyar játékos, aki hozzátette, hogy egy versenyképes ligába érkezett. Szűcs saját magát tipikus 8-asnak tartja, aki védekezésben és támadásban is tudja segíteni a csapatot.

„Januárban a Ferencváros mellett egy Serie A-ban szereplő klub is szerette volna leigazolni Tamást, ő viszont Debrecenben akarta befejezni az idényt, és szeretett volna bemutatkozni a magyar válogatottban – mondta Esterházy Mátyás, az EM Sports Consulting tulajdonosa a cég hírlevelében. – Emiatt januárban a szerződéshosszabbítás mellett döntöttünk, az élet pedig Tomit igazolta, mert azóta négyszer lépett pályára címeres mezben, és kiválóan szerepelt. A Famalicao hónapok óta kitartóan érdeklődött iránta, és úgy éreztük, hogy a magyar élvonal után ideális lépcsőfok lehet ez a klub, amelynél tovább fejlődhet, és maximálisan kiaknázhatja a benne rejlő potenciált – ami véleményem szerint az elit nemzetközi szint.”

„Igyekszünk úgy építeni és tervezni a pályafutását, hogy ne csak eljusson a legmagasabb szintre, hanem képes is legyen megragadni ott – folytatta Esterházy. – A portugál bajnokság színvonala és intenzitása, a csapat játéka, Hugo Oliveira vezetőedző személye és szakmai tapasztalata, illetve a klubnál korábban szereplő játékosok fejlődése mind azt mutatta, hogy a Famalicao a tökéletes választás. Az egyesület stratégiája, hogy fiatal játékosokat vásárol, folyamatosan építi és fejleszti őket, és ha megnézzük, hogy milyen klubok vásárolnak tőle, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy a stratégiája sikeres. Ez az átigazolás a Famalicao és a DVSC történetében is jelentős üzlet, a portugál klub nem sok játékos megszerzésére fordított ekkora összeget, ez is mutatja, mekkora lehetőséget látnak benne. Ami pedig Tomit illeti, Debrecenben azonnal alapember lett, és a mostani klubváltásnál is szempont volt, hogy olyan együttesbe igazoljon, amelyben – ha kihozza magából a maximumot – hamar meghatározó játékos lehet.”

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: Blaz Boskovic (bosnyák, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország), Rotem Keller (izraeli-magyar, Maccabi Netanja – Izrael), Macsó Máté (Diósgyőri VTK), Leon Myrtaj (magyar-albán, Tottenham Hotspur – Anglia, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Batai Tamás (Debreceni EAC), Hornyák Csaba (Mezőkövesd), Shedrach Kaye (nigériai, Karcagi SC). A DVSC II által kölcsönadott játékosok: Fábián Bence (Karcag), Sain Balázs (Karcag), Szakács Levente (Debreceni EAC), Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd)

Kiszemeltek: Plamen Andrejev (bolgár, Feyenoord – Hollandia, legutóbb kölcsönben Lech Poznan – Lengyelország)

Távozók: Engedi Márk (karcagi kölcsön után Vasas – szabadon igazolhatóként), Demjén Patrik (MTK – szabadon igazolhatóként), Szuhodovszki Soma (MTK Budapest), Szűcs Tamás (Famalicao – Portugália), Amos Youga (közép-afrikai-francia, lejár a szerződése), Yacouba Silue (elefántcsontparti, OFK Beograd – Szerbia)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Djordje Gordics (szerb, Lommel SK – Belgium), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Dzsudzsák Balázs (lejár a szerződése), Pálfi Donát (lejár a szerződése)