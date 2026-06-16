PWHL: Seregély Míra visszavonta jelentkezését, és Svájcban folytatja

„Új csapathoz, a svájci bajnok Zughoz köteleztem el magam, és most az van a fókuszban, hogy ott minél jobban teljesítsek a következő szezonban. Ez egy remek lehetőség és kihívás a számomra, amit szeretnék megragadni és élni vele. Ez az egyik legerősebb európai bajnokság, így egy itteni jó idény után jövő nyáron akár még jobb pozícióból indulhatok a PWHL-ben is. Mivel limitált a lehetőség a draftlistára felkerülni, így ez fontos szempont lehet. Természetesen nem tettem le arról, hogy visszatérjek a tengerentúlra az egyetemi évek után, és jövő nyáron majd újra lehet gondolkodni a terveken. A Zugban valóban jó lehetőség van előttem, így olyan, mintha egy évvel elhalasztanánk a draftra való jelentkezést” – mondta a 23 éves csatár a magyar szövetség honlapján.

Seregély Míra augusztus elején jelentkezik edzésre új csapatánál, addig itthon, egyénileg készül.

„A csapat célja a címvédés, nekem pedig az, hogy tovább fejlődjek. Jól sikerült a legutóbbi szezonom a HKB-ban és a válogatottban is, pozitív élményeket szereztem, ugyanakkor úgy éreztem, hogy ki kell próbálnom magam magasabb szinten. Izgatottan várom, hogy milyen élmény lesz egy új országba, új bajnokságba és új közegbe kerülni. Erős a svájci liga, sok svájci válogatott játékossal, a Zugban játszik többek között a svájci válogatott csapatkapitánya, Lara Stalder. Korábban is szimpatikus volt Svájc és a svájci hoki is, a nők esetében az olimpiai bronzérmesről beszélünk. Az eddig hallottak alapján jó közösségbe érkezem, olyan játékosok mellé, akiktől lehet tanulni. Szeretem a jégkorongot, jól akarom érezni magam benne, és úgy érzem, ehhez minden adott lesz az új csapatomban” – fejtette ki.

Seregély a Maine Egyetem színeiben négy idény alatt 127 mérkőzésen 61 pontot (25 gól, 36 gólpassz) gyűjtött, majd tavalyi hazatérését követően egy szezont húzott le a HK Budapestnél, ahol 24 alapszakasz-találkozón 30 (13, 17), míg négy playoff-meccsen hat (3, 3) pontot termelt.

A válogatott játékos hét felnőtt világbajnokságon szerepelt eddig.

A PWHL-ben eddig egyetlen magyar születésű játékos lépett jégre, a 2023/24-es nyitóidényben Gasparics Fanni az Ottawában tizenöt találkozón egyszer volt eredményes.

Az idei PWHL-draftlistán így most egy magyar válogatott játékos neve szerepel, az amerikai születésű Hayley Williamsé, aki a legutóbbi szezonban nem játszott.