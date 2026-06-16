Úszás: húsz fős magyar csapat utazik a junior Eb-re

Július 7. és 12. között a németországi Münchenben rendezik a junior úszó Európa-bajnokságot,

a magyar csapatot tíz-tíz leány- és fiúversenyző, így összesen húsz fiatal sportoló képviseli a kontinensviadalon

– tájékoztat a sportági szövetség közösségi oldala.

A szövetség a posztban megjegyzi, hogy a csapattagok közül Antal Dávid és Jackl Vivien korábban már nyert korosztályos Eb-aranyat, és remélik, többen is követik a példájukat.

A MAGYAR JUNIOR EB-CSAPAT

Fiúk: Antal Dávid, Biben Botond, Kakuk Koppány, Nemes Ármin, Pápai Olivér, Papp Sebestyén, Petróczki Zsombor, Takács Botond, Takács Milán, Varga Levente

Lányok: Barta Bianka, Jackl Vivien, Kertész Boróka, Király Hanna, Kokas Fanni, Nagy Benedek Izabella, Orbán Boróka, Szabó Lilla, Tombor Sára, Zámbori Hanna.

(Kiemelt képünkön: Jackl Vivien Forrás: Magyar Úszó Szövetség)