Úszás: húsz fős magyar csapat utazik a junior Eb-re
Magyarországot húsz fiatal képviseli a júliusban Münchenben rendezendő junior úszó Európa-bajnokságon.
Július 7. és 12. között a németországi Münchenben rendezik a junior úszó Európa-bajnokságot,
a magyar csapatot tíz-tíz leány- és fiúversenyző, így összesen húsz fiatal sportoló képviseli a kontinensviadalon
– tájékoztat a sportági szövetség közösségi oldala.
A szövetség a posztban megjegyzi, hogy a csapattagok közül Antal Dávid és Jackl Vivien korábban már nyert korosztályos Eb-aranyat, és remélik, többen is követik a példájukat.
A MAGYAR JUNIOR EB-CSAPAT
Fiúk: Antal Dávid, Biben Botond, Kakuk Koppány, Nemes Ármin, Pápai Olivér, Papp Sebestyén, Petróczki Zsombor, Takács Botond, Takács Milán, Varga Levente
Lányok: Barta Bianka, Jackl Vivien, Kertész Boróka, Király Hanna, Kokas Fanni, Nagy Benedek Izabella, Orbán Boróka, Szabó Lilla, Tombor Sára, Zámbori Hanna.
Fiúk: Antal Dávid, Biben Botond, Kakuk Koppány, Nemes Ármin, Pápai Olivér, Papp Sebestyén, Petróczki Zsombor, Takács Botond, Takács Milán, Varga Levente
Lányok: Barta Bianka, Jackl Vivien, Kertész Boróka, Király Hanna, Kokas Fanni, Nagy Benedek Izabella, Orbán Boróka, Szabó Lilla, Tombor Sára, Zámbori Hanna.
(Kiemelt képünkön: Jackl Vivien Forrás: Magyar Úszó Szövetség)
Legfrissebb hírek
Öttusa: Eb-győztesek sikere az U17-es Magyar-kupában
Utánpótlássport
2026.06.14. 20:19
Ezek is érdekelhetik