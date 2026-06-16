Orosz Pál: Szeretnénk, hogy kicsit színesebb legyen a játékunk

Mint ismeretes, a labdarúgó NB I-ben ezüstérmes Ferencváros a szerb bajnokság második helyezettjét, a Vojvodinát kapta az Európa-liga-selejtező első körében. A sorsolással kapcsolatban Orosz Pál, a klub vezérigazgatója kijelentette: kaphattak volna könnyebb ellenfelet, de bizakodva tekintenek a párharc elé.

„Arra kell felkészülnünk, akivel összesorsolnak bennünket, ahogy mondtam is, lehetett volna könnyebb, de az meg más szempontból lett volna nehéz – fogalmazott a sportvezető. – Ha például az izlandiakat kaptuk volna, Reykjavíkból még hat órát kellett volna buszozni... Komoly erőpróba lesz, de az mindenképpen pozitívum, hogy Újvidék mindössze háromszáz kilométerre van Budapesttől. Biztos vagyok benne, hogy sok szurkolónk elkísér majd bennünket, mint ahogy őket is az övéik. Viszonylag kisebb stadionjuk van, az UEFA előírásaitól függően maximum nyolc-tízezer néző férhet el a lelátón, de elmondásuk szerint százalékos arányban viszonylag sok vendégjegyet tudnak majd biztosítani.”

A zöld-fehéreknek nem sok idejük lesz arra, hogy felkészüljenek az újvidékiekre, és az első selejtezőkörből indulva kifejezetten rögös út vezethet oda, ahová az elmúlt hét évben mindig odaértek: egy nemzetközi kupa főtáblájára.

„Már egy hete megkezdtük a felkészülést, igaz, nem ellenfélspecifikusan, hiszen csak most volt a sorsolás. Túl vagyunk a fizikai felméréseken, most elmegyünk Ausztriába edzőtáborozni, s amikor visszajövünk, nemsokára már jön is a mérkőzés. Nagyon rossz, hogy az első fordulóban kell kezdenünk, annak ellenére, hogy az elmúlt hét évben folyamatosan ott voltunk a csoportkörben, illetve a ligafázisban. De még a bajnoki úton is négy párharcot kell megnyerni ahhoz, hogy bekerüljünk, úgyhogy kisebb csoda, hogy ez nekünk hétszer egymás után sikerült – remélem, most is fog.”

Orosz Pál elmondta, reméli, a bajnok Győr sikeresen képviseli hazánkat a Bajnokok Ligája selejtezőjében, ami azon túl, hogy az egész magyar futballnak hozna pénzben is mérhető hasznot, koefficienspontokban is kifizetődő lehetne.

„Megérdemelték a bajnoki címet, mert hatvankilenc pontot gyűjtöttek, míg mi hatvannyolcat – utóbbi máskor elég lett volna az aranyéremhez. Az elmúlt években az UEFA-tól kapott szolidaritási hozzájárulás figyelembe véve nagyjából hétmilliárd forinttal járultunk hozzá az első osztályú csapatok költségvetéséhez. Remélem, a Győr is sokáig fog jutni, és az ő szereplésük után is kap mindenki pénzt – ez az egész magyar labdarúgás érdeke” – figyelmeztetett.

A Fradi új vezetőedzővel, Borbély Balázzsal vág neki az új bajnoki és kupaévadnak – azzal a trénerrel, akinek vezetésével az ETO megfosztotta a fővárosi zöld-fehéreket a lassan hitbizománynak számító hazai tróntól.

„Balázs nem teljesen új nálunk, annak idején ugyanis a Fradiból ment el, és most ide jött vissza. Remek személyiség, és olyan focit játszat a csapataival, amely passzol a Ferencvároshoz – szeretnénk, hogy kicsit színesebb legyen a játékunk. Nyilván sok dolga lesz, de ez minden új edzőnél így van, hiszen saját elképzelései szerint kell kialakítania a csapat arculatát. Nem lesz könnyű dolga, ugyanis a Fradinál kifejezetten elvárás a bajnoki cím és kupagyőzelem, különösen most…” – mondta Orosz, aki beszélt a csapat játékospolitikájáról is, újból kiemelve, hogy az egész magyar futball érdeke, hogy e legeredményesebb magyar klub továbbra is öregbítse annak hírnevét.

„Nem az az elsődleges feladatunk, hogy magyar játékosokat játszassunk, hanem az, hogy megfelelő szinten tudjuk képviselni a hazánk labdarúgását a nemzetközi színtéren. Úgy vélem, nemcsak a fradistáknak, hanem minden magyar szurkolónak örömöt okoztunk azzal, hogy megvertük a Glasgow Rangerst, hogy a Fenerbahcéval döntetlent játszottunk Isztambulban, vagy hogy itthon megvertük a Bragát.”