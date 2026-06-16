Nemzeti Sportrádió

Neuer aláöltözete miatt aggódnak Németországban

V. B.V. B.
2026.06.16. 19:01
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Manuel Neuer (Fotó: Getty Images)
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német válogatott vb 2026 Manuel Neuer

Manuel Neuer aláöltözetével foglalkozik a Kicker, a német lap szerint kisebb büntetésre lehet számítani, amiért a német válogatott kapusa nem tartott be egy szabályt a Curacao elleni vb-csoportmeccsen, amely a nationalelf 7–1-es győzelmével zárult. A 40 éves kapuvédő ugyanis a zöld meze alatt fehér aláöltözetet viselt, márpedig, ahogy az a szabálykönyvben olvasható, az aláöltözetnek „egyszínűnek kell lennie, és meg kell egyezzen a mez ujjának alapszínével; vagy a mez ujjával teljesen megegyező mintázatúnak/színűnek kell lennie”.

A német lap azon lamentál, hogy emiatt a Német Labdarúgó-szövetség (DFB) kisebb pénzbüntetést vagy figyelmeztetést kaphat.

Azt hozzá kell tenni, a mérkőzés előtt a játékvezetők feladata ellenőrizni, hogy a játékosok felszerelése megfelel-e a szabályoknak, s ha nem, azt jelzik a labdarúgónak vagy a csapatnak. Ezt követően a játékos lecseréli az aláöltözetét, a játékvezetők pedig újra ellenőrzik, hogy az immár összhangban van-e a szabályokkal. Tehát, bár az előírásokat minden játékosnak be kell tartania, ha a játékvezetők nem jelezték a problémát a kapusnak vagy a csapatnak, akkor valószínűtlen, hogy emiatt bármiféle retorzióra kellene számítania akár Neuernek, akár a német válogatottnak, akár a szövetségnek.

 

német válogatott vb 2026 Manuel Neuer
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