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A Real Madrid megérkezett a Groupama Arénába – képek
P. GY. B.
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2026.08.08. 18:09
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Címkék
Real Madrid
felkészülés
Ferencváros
A Real Madrid labdarúgócsapata a Ferencváros otthonában vendégszerepel, a spanyol csapat játékosai és vezetői már meg is érkeztek a mérkőzésre.
Fotók: Szabó Miklós
Fotó: Szabó Miklós
Fotó: Szabó Miklós
Fotó: Szabó Miklós
Real Madrid
felkészülés
Ferencváros
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