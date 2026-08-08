Nemzeti Sportrádió

A Real Madrid megérkezett a Groupama Arénába – képek

P. GY. B. P. GY. B.
2026.08.08. 18:09
Címkék
Real Madrid felkészülés Ferencváros
A Real Madrid labdarúgócsapata a Ferencváros otthonában vendégszerepel, a spanyol csapat játékosai és vezetői már meg is érkeztek a mérkőzésre.
Fotók: Szabó Miklós
Fotó: Szabó Miklós
Fotó: Szabó Miklós

 

Fotó: Szabó Miklós

 

Real Madrid felkészülés Ferencváros
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