Az Inter legyőzte a Juventust Perthben; a Chelsea hárommal verte a Milant

A Juventus ötödik, az Inter a negyedik mérkőzését vívta a nyári felkészülési időszakban. A torinóiak a Basel elleni iksz után legyőzték a Standard Liege-t, a Nice-t és a Chelsea-t is, míg a milánóiak a Bolognával, a Manchester Cityvel és a Milannal is döntetlent értek el, a Karlsruhét pedig legyőzték.

A perthi mérkőzés első félidejében jobb volt az Inter, és Federico Dimarco révén meg is szerezte a vezetést: a balhátvéd a 20. percben Bonny beadását lőtte a bal sarokba.

A 63. percben Andy Diouf tört be a torinói tizenhatoson belülre, és a jobbösszekötő helyéről a hálóba lőtt. A Juventus a 85. percben szépített, akkor Miretti indításával Conceicao lépett ki, és helyezett a kapuba. A torinóiak kaptak ki a felkészülési időszakban.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Internazionale (olasz)–Juventus (olasz) 2–1 (1–0)

Perth. 50 325 néző. Játékvezető: Tim Danaskos (ausztrál)

Internazionale: Provedel (J. Martínez, 64.) – Pavard (Bisseck, 64.), Bodio, Bastoni (A. Diouf, 58.) – Luis Henrique, Barella (Frattesi, 58.), Calhanoglu (Zielinski, a szünetben), Mhitarjan (Sztankovics, 58.), Dimarco (Carlos Augusto, a szünetben) – F. Esposito (Lavelli, 64.), Bonny (Iddrissou, 58.). Vezetőedző: Cristian Chivu.

Juventus: Di Gregorio – Kalulu (Celik, a szünetben), Bremer (Rugani, 65.), L. Kelly (Cabal, a szünetben), Cambiaso (Boga, 77.) – Douglas Luiz (Koopmeiners, a szünetben), Locatelli (Arthur Melo, 65.) – Zhegrova (F. Conceicao, a szünetben), McKennie (Miretti, 65.), Yildiz (Alajbegovic, a szünetben) – J. David (Kolo Muani, a szünetben). Vezetőedző: Luciano Spalletti.

Gólszerző: Dimarco (20.), A. Diouf (63.), ill. F. Conceicao (85.)

A Chelsea a Western Sydney Wanderers és a Tottenham legyőzése után kikapott a Juventustól, szombaton viszont egy újabb olasz csapattal, a Milannal találkozott Indonéziában.

Az első félidő végén a londoniak szereztek vezetést, Moises Caicedo szögletét a jó ütemben felugró Joao Pedro fejelte a bal sarokba.

Szünet után szinte rögtön növelték előnyüket az angolok, Pedro Neto beadását Joao Pedro közelről továbbította a kapuba, majd az 51. percben Renato Lavia szöglete után Moises Caicedo remek mozdulattal, kapásból lőtte ki 16 méterről a bal sarkot. A Milan a Celtic és az Inter elleni döntetlen után ezúttal kikapott, úgyhogy még nyeretlen a felkészülési időszakban.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Chelsea (angol)–Milan (olasz) 3–0 (1–0)

Jakarta, Bung Karno Stadion. Vezette: Jamamoto Judai (japán)

Chelsea: R. Sánchez – Acheampong, W. Fofana (M. Sarr, 90+2.), Hato (Anselmino, 79.) – P. Neto (Quenda, 56.), M. Caicedo (R. Watson, 86.), Lavia, Palestra – C. Palmer (Estevao, 86.), Welbeck (N. Jackson, 59.), Joao Pedro (Mudrik, 86.). Vezetőedző: Xabi Alonso.

Milan: Torriani – F. Terracciano (Vladimirov, 59.), De Winter (Gabbia, a szünetben), Sz. Pavlovics (S. Diawara, a szünetben) – Chukwueze (Saelemaekers, a szünetben), Modric (Jashari, a szünetben), Comotto (Musah, a szünetben), P. Estupinán (Bartesaghi, a szünetben) – Loftus-Cheek (Ricci, 59.), R. Leao (Nkunku, a szünetben) – Camarda (G. Ramos, a szünetben). Vezetőedző: Ruben Amorim.

Gólszerző: Joao Pedro (45+2., 46.), M. Caicedo (51.)