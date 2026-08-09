Mourinho, Vinícius és a Real Madrid a Fradi ellen – fotók a meccsről

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Ferencváros–Real Madrid (spanyol) 1–2 (0–1)

Budapest, Groupama Aréna, 20 097 néző. Vezette: Berke

Ferencváros: Dibusz (Varga Á., a szünetben) – Osváth (Nagy O., a szünetben), M. Gómez (Raemaekers, a szünetben), Zohoré (Lakatos Cs., 79.), Cadu (O'Dowda, a szünetben) – Rommens (Nagy Á., a szünetben), Kanikovszki (Corbu, a szünetben; N. Keita, 70.) – Csirkovics (Zachariassen, a szünetben; Szabó Sz., 79.), Arzani (Levi, a szünetben; Bagi, 79.), Varga Z. (Yusuf, a szünetben; Szevikjan, 79.) – Joseph (Kodro, a szünetben; Lisztes, 70.). Vezetőedző: Borbély Balázs

Real Madrid: Lunyin – Dumfries (Alexander-Arnold, a szünetben), M. Rivas (Huijsen, a szünetben), J. Martínez (Rüdiger, a szünetben), Carreras (L. Fati, 82.) – Valverde (Lacosta, 86.), Camavinga (Espí, a szünetben) – B. Díaz (Bernardo Silva, a szünetben), Güler, Ciria (Vinícius Junior, a szünetben) – Endrick (Cestero, 64.). Vezetőedző: José Mourinho

Gólszerző: Kodro (57.), ill. M. Rivas (41.), Espí (49.)

Sárga lap: Szabó Sz. (89.), ill. Alexander-Arnold (90.)