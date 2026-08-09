Nemzeti Sportrádió

Mourinho, Vinícius és a Real Madrid a Fradi ellen – fotók a meccsről

2026.08.09. 12:08
Címkék
Real Madrid felkészülés Ferencváros
Mint szombati tudósításunkban beszámoltunk róla, a Real Madrid 2–1-es győzelmet aratott a Ferencváros labdarúgócsapatának otthonában felkészülési mérkőzésen. Nézzék meg a találkozó legjobb fotóit!

 

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fotó 2026.08.08.

Ferencvárosi helytállás, de Real Madrid-győzelem a Groupama Arénában (Fotók: Dömötör Csaba, Kovács Péter, Szabó Miklós)

 

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Ferencváros–Real Madrid (spanyol) 1–2 (0–1)
Budapest, Groupama Aréna, 20 097 néző. Vezette: Berke
Ferencváros: Dibusz (Varga Á., a szünetben) – Osváth (Nagy O., a szünetben), M. Gómez (Raemaekers, a szünetben), Zohoré (Lakatos Cs., 79.), Cadu (O'Dowda, a szünetben) – Rommens (Nagy Á., a szünetben), Kanikovszki (Corbu, a szünetben; N. Keita, 70.) – Csirkovics (Zachariassen, a szünetben; Szabó Sz., 79.), Arzani (Levi, a szünetben; Bagi, 79.), Varga Z. (Yusuf, a szünetben; Szevikjan, 79.) – Joseph (Kodro, a szünetben; Lisztes, 70.). Vezetőedző: Borbély Balázs
Real Madrid: Lunyin – Dumfries (Alexander-Arnold, a szünetben), M. Rivas (Huijsen, a szünetben), J. Martínez (Rüdiger, a szünetben), Carreras (L. Fati, 82.) – Valverde (Lacosta, 86.), Camavinga (Espí, a szünetben) – B. Díaz (Bernardo Silva, a szünetben), Güler, Ciria (Vinícius Junior, a szünetben) – Endrick (Cestero, 64.). Vezetőedző: José Mourinho
Gólszerző: Kodro (57.), ill. M. Rivas (41.), Espí (49.)
Sárga lap: Szabó Sz. (89.), ill. Alexander-Arnold (90.)

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