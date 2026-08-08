Nem bírt egymással a PSG és az MU Göteborgban

Paris Saint-Germain (francia)–Manchester United (angol) 1–1
A göteborgi meccsen Ibrahim Mbaye már a 2. percben megszerezte a vezetést a PSG-nek. Dro Fernández baloldali beadása után Mbaye teljesen egyedül maradt középen, és nem volt nehéz dolga hét méterről a kapu bal oldalába passzolni a labdát.
Közben a manchesterieket még egy csapás sújtotta, Mason Mount megsérült a 20. percben, és le kellett cserélni.
Kevéssel az első fél óra után Bryan Mbeumo egyenlített. Amad Diallo szerzett labdát a PSG térfelén, megindult, majd a középen érkező Mbeumóhoz passzolt, aki szépen kilőtte a bal alsó sarkot.
A PSG többet birtokolta a labdát, az MU több ígéretes támadást vezetett, de újabb gól már nem esett a meccsen, maradt az 1–1.
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NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Paris Saint-Germain (francia)–Manchester United (angol) 1–1
Göteborg.
PSG: Szafonov (Longoni, 77.) – Boly, Zabarnyi, Pacho (Marquinhos, 61.), Koukaba (Mendes, 62.) – Mayulu (J. Neves, 62.), Beraldo, D. Fernández (Vitinha, 62.) – Mbaye, A. Ayari (Ndjantou, a szünetben), Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique.
MU: Heaton (Mee, 49.) – Mazraoui (Dalot, a szünetben), Maguire, Heaven (Yoro, a szünetben), Shaw (Amass, 64.) – Mount (T. Fletcher, 20.), A. Santos (Tielemans, 65.) – A. Diallo (J. Fletcher, 65.) Lacey, Dorgu (B. Fernandes, 64.) – Mbuemo (Zirkzee, 64.). Vezetőedző: Michael Carrick
Gólszerző: Mbaye (2.), ill. Mbuemo (32.)
Leeds United (angol)–RB Leipzig (német) 2–0
A kétszer 60 perces meccs első gólját Dominic Calvert-Lewin szerezte a hetedik percben. Joe Rodon robogott el a jobb oldalon, középre adott, Calwert-Lewin középen simán a kapuba passzolta a labdát. A 110. percben jött a második találat, Felix Nmecha öt méterről lőtt laposn a hálóba.
Willi Orbán a 61. percben, tehát a második félidőre állt be a lipcseieknél.
Brighton & Hove Albion (angol)–Roma (olasz) 0–3 (Rutter 30., Ayari 40., 49.)
NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Leeds United (angol)–RB Leipzig (német) 2–0 (Calvert-Lewin 7., Nmecha 110.)
Brighton & Hove Albion (angol)–AS Roma (olasz) 0–3 (Rutter 30., Ayari 40., 49.)
VfB Stuttgart (német)–Everton (angol) 3–1 (Nartey 16., Hendriks 65., Buanani 90+1., ill. Barry 72. – 11-esből)
Később
20.00: Galatasaray (török)–Villarreal (spanyol)
20.30: Real Betis (spanyol)–AFC Bournemouth (angol)
21.00: Napoli (olasz)–Celta Vigo (spanyol)
22.00: FC Barcelona (spanyol)–Nottingham Forest (angol)
Korábban
Internazionale (olasz)–Juventus (olasz) 2–1 (Dimarco 20., A. Diouf 63., ill. F. Conceicao 85.)
Chelsea (angol)–Milan (olasz) 3–0 (Joao Pedro 45+2., 46., M. Caicedo 51.)