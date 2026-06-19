„Félelem nélkül ment előre, ez hatalmas veszteség számunkra” – Jesse Marsch a megsérülő Konéról beszélt

Jesse Marsch, a kanadai válogatott szövetségi kapitánya az ITV-nek nyilatkozott a Katar elleni győzelemről: „Pontosan erről van szó: olyan futballt akartunk játszani, ami lázba hozza a közönséget. Micsoda teljesítmény volt a csapatunktól!”

A kanadaiak szövetségi kapitány a megsérülő Ismaël Konéról is beszélt: „Olyan remek srác, messze nem tökéletes, de pont ezért szeretjük őt, mert nagyszerű dolgokra képes, amiket senki más nem tud. Ő testesíti meg azt, amit a csapat jelent. Ő volt a legjobb játékosunk a bosnyákok ellen, félelem nélkül ment előre. Ez hatalmas veszteség számunkra. Rendbe fog jönni, most az orvosoknál van, visszatér majd. Ő a játékunk minden elemének fontos része, nagy jövő előtt áll. A játékosok megtestesítik mindazt, ami nagyszerű ebben az országban, büszke vagyok arra, hogy az edzőjük lehetek.”