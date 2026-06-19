„Félelem nélkül ment előre, ez hatalmas veszteség számunkra” – Jesse Marsch a megsérülő Konéról beszélt
Jesse Marsch, a kanadai válogatott szövetségi kapitánya az ITV-nek nyilatkozott a Katar elleni győzelemről: „Pontosan erről van szó: olyan futballt akartunk játszani, ami lázba hozza a közönséget. Micsoda teljesítmény volt a csapatunktól!”
A kanadaiak szövetségi kapitány a megsérülő Ismaël Konéról is beszélt: „Olyan remek srác, messze nem tökéletes, de pont ezért szeretjük őt, mert nagyszerű dolgokra képes, amiket senki más nem tud. Ő testesíti meg azt, amit a csapat jelent. Ő volt a legjobb játékosunk a bosnyákok ellen, félelem nélkül ment előre. Ez hatalmas veszteség számunkra. Rendbe fog jönni, most az orvosoknál van, visszatér majd. Ő a játékunk minden elemének fontos része, nagy jövő előtt áll. A játékosok megtestesítik mindazt, ami nagyszerű ebben az országban, büszke vagyok arra, hogy az edzőjük lehetek.”
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
B-CSOPORT
KANADA–KATAR 6–0 (3–0)
Vancouver, BC Place, 52 497 néző. Vezette: Cristián Garay (chilei)
KANADA: Crépeau – Johnston, De Fougerolles (Shaffelburg, 71.), Cornelius (Bombito, a szünetben), Laryea – Buchanan (Sigur, 83.), Eustáquio, I. Koné (N. Saliba, 57.), A. Ahmed (Oluwaseyi, 71.) – J. David, Larin. Szövetségi kapitány: Jesse Marsch
KATAR: Abunada – Al-Ui, Pedro Miguel, Laje, Huhi, H. Ahmed – Edmilson Junior (A. Fati, a szünetben, L. Mendes, 87.), Madibo, Gaber (Manai, a szünetben), Afif (Al-Husszain, 59.) – Abduriszak (Al-Brake, 40.). Szövetségi kapitány: Julen Lopetegui
Gólszerző: Larin (16.), J. David (29., 45+3., 90+2.), Saliba (64.), Manai (75. – öngól)
Kiállítva: H. Ahmed (33.), Madibo (53.)