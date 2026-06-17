Fabio Cannavaro nagy lehetőséget lát az üzbég válogatottban

Mintha sztárok lennének – akkora figyelmet kaptak az üzbég újságírók hazájuk első világbajnoki mérkőzését megelőzően. A föld minden szegletéből érkező sajtómunkatársak kapva kaptak az alkalmon, hogy a sokak számára teljesen ismeretlen válogatottról beszélgessenek a közép-ázsiai országból érkező kollégákkal. Volt, aki ötven percig folyamatosan interjúkat adott, más húsz percet állt a kamerák kereszttüzében. A kérdezz-felelek addig tartott, amíg Fabio Cannavaro szövetségi kapitány és Eldor Shomurodov csapatkapitány több mint egy órás késéssel meg nem érkezett az Azték Stadion tövében található médiaközpontban rendezett hivatalos sajtóeseményre.

„A legnagyobb eredmény számunkra az lenne, ha megmutatnánk a világnak, milyen is valójában Üzbegisztán – vágott bele Fabio Cannavaro. – Először vagyunk itt, ezen a szinten, egy világbajnokságon, és szeretnénk, ha az emberek látnák, milyen futballkultúrával, milyen mentalitással érkeztünk ide.”

Nem csinált titkot abból, hogy az Azték Stadion is megérinti.

„Ez a stadion különleges hely számomra. Gyerekkorom óta vágytam arra, hogy itt játszhassak. Fantasztikus, illetve fájdalmas emlékek kötnek hozzá, hiszen az olasz válogatott nagy győzelmeket és vereségeket egyaránt átélt itt. Ez a világ egyik legkülönlegesebb stadionja, a három leginkább ikonikus közé sorolnám. Nincs rá jobb szó: egy igazi futballkatedrális.”

Cannavaro játékosként világbajnokként ért a csúcsra, edzőként azonban egészen más feladat vár rá. Úgy érzi, a világbajnoki tapasztalatait most továbbadhatja futballistáinak.

„Játékosként és edzőként teljesen más megélni egy világbajnokságot. Futballistaként a saját teljesítményedre koncentrálsz, csak arra figyelsz, hogy a kezdő sípszóra rendben legyél, míg edzőként minden apró részletre ki kell terjedjen a figyelmed: megpróbálod átadni a tapasztalataidat a csapatnak, mindenkivel beszélgetnem kell attól függően, kinek mire van szüksége. Sokszor felidézem az első világbajnoki napomat, azokat az érzéseket, amelyeket akkor átéltem. Ezek olyan emlékek, amelyek ma is elkísérnek, és amelyeket szeretnék megosztani a játékosaimmal. Amióta megérkeztünk Mexikóba és Amerikába, minden pillanatot igyekszem értékelni. A világbajnokság különleges esemény, amelyet nem szabad természetesnek venni. Minden nap ajándék, minden mérkőzés lehetőség arra, hogy valami maradandót alkossunk."

A legfontosabb tanácsa is ebből következik: ne teherként, hanem lehetőségként tekintsenek a tornára.

„A legfontosabb üzenetem a játékosoknak az, hogy élvezzék ezt a pillanatot. Egy világbajnokságon szerepelni kiváltság. Harcolni kell minden labdáért, minden méterért, ugyanakkor büszkének kell lenni arra, hogy itt lehetünk és képviselhetjük az országunkat. Olyan meccsek várnak ránk, amelyekre örökké emlékezni fogunk.”

Az üzbégek első vb-mérkőzése előtt természetesen az ellenfél is szóba került. Cannavaro elismerően beszélt a kolumbiai válogatottról, külön kiemelve két klasszisát.

„Kolumbia nagyon erős csapat. Olyan játékosaik vannak, akik egyetlen pillanat alatt képesek megváltoztatni egy mérkőzés menetét. Luis Díaz és James Rodríguez kvalitásait mindenki ismeri – az ilyen játékosok ellen mindig nehéz játszani, mert egyetlen villanásuk is döntő lehet. Ugyanakkor a futball a csapatról szól, és nekünk a saját erősségeinkre kell koncentrálnunk.”

Azt is kifejtette, miért volt számára vonzó az üzbég válogatott kispadja.

„Amikor megkaptam ezt a lehetőséget, nagyon értékes ajánlatnak tartottam, nemcsak a saját karrierem szempontjából, hanem mindenki számára, aki részt vesz ebben a projektben. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű az út, de a célunk mindig az volt, hogy fejlődjünk és versenyképesek legyünk a legmagasabb szinten. Az ország labdarúgó-szövetsége rengeteget áldoz az utánpótlásképzésre, az akadémiák létesítésére, az infrastruktúrába. Nagyra értékelem azt a hozzáállást, amely a helyi labdarúgásért dolgozók képviselnek. Ez Üzbegisztán számára az első világbajnokság, de a labdarúgás vezetői folytatni akarják ezt az utat. Nagy lehetőséget látok ebben a válogatottban.”

Eldor Shomurodov, 92-szeres üzbég válogatott csatár: – Nagyon izgatottan várjuk a mérkőzést, hiszen ez lesz az első világbajnoki szereplésünk. Nincs rajtunk különösebb nyomás, jó állapotban érkeztünk meg Mexikóba, pozitív a hangulat az öltözőben. Az egész országért szeretnénk pályára lépni. Csapatkapitányként óriási megtiszteltetés vezetni ezt a társaságot, és remélem, hogy pozitív eredménnyel tudjuk meghálálni a szurkolók támogatását. A világbajnokság más szintet képvisel, itt a taktika önmagában nem elég: karakterre, küzdőszellemre és bátorságra is szükség lesz ahhoz, hogy sikeresek legyünk. VÉLEMÉNY

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR

K-CSOPORT, 1. FORDULÓ

4.00: Üzbegisztán–Kolumbia, Mexikóváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!