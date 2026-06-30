„Ez örökre megváltoztatja Norvégiát” – Haaland a nyolcaddöntőbe jutásról

Erling Haaland a torna első két mérkőzésén négy gólt szerzett, a harmadik csoportmeccsen pihenőt kapott, az egyenes kieséses szakasz első találkozóján pedig ismét a kezdőcsapatban kapott helyet – győztes góllal hálálta meg. A lefújás után együtt ünnepelt a norvég szurkolókkal: részt vett a játékosok hagyományos „evezős” ünneplésében, majd egy vikingsisakot is felvett.

„Jó látni, hogy ez ennyit jelent egész Norvégiának. Úgy gondolom, ez örökre megváltoztatja Norvégiát. Úgy érzem, ez még jobban összeköt bennünket, és megható ezt átélni” – nyilatkozta Haaland a norvég TV 2-nek.

A támadó nemcsak a Dallas Stadionban helyet foglaló norvég szurkolókra gondolt, hanem arra a több millió emberre is, akik otthonról követték a mérkőzést.