Nemzeti Sportrádió

„Ez örökre megváltoztatja Norvégiát” – Haaland a nyolcaddöntőbe jutásról

R. D. P.R. D. P.
2026.06.30. 21:43
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Erling Haaland és Stale Solbakken öröme a lefújást követően (Fotó: Getty Images)
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Erling Haaland szerint történelmi jelentőségű sikert ért el a norvég labdarúgó-válogatott, miután 2–1-re legyőzte Elefántcsontpartot, és bejutott a 2026-os világbajnokság nyolcaddöntőjébe. A Manchester City csatára a lefújás után úgy fogalmazott, a válogatott teljesítménye hosszú távon is hatással lesz az országra.

Erling Haaland a torna első két mérkőzésén négy gólt szerzett, a harmadik csoportmeccsen pihenőt kapott, az egyenes kieséses szakasz első találkozóján pedig ismét a kezdőcsapatban kapott helyet – győztes góllal hálálta meg. A lefújás után együtt ünnepelt a norvég szurkolókkal: részt vett a játékosok hagyományos „evezős” ünneplésében, majd egy vikingsisakot is felvett.

„Jó látni, hogy ez ennyit jelent egész Norvégiának. Úgy gondolom, ez örökre megváltoztatja Norvégiát. Úgy érzem, ez még jobban összeköt bennünket, és megható ezt átélni”nyilatkozta Haaland a norvég TV 2-nek.

A támadó nemcsak a Dallas Stadionban helyet foglaló norvég szurkolókra gondolt, hanem arra a több millió emberre is, akik otthonról követték a mérkőzést.

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Haaland ötödik vb-góljával Norvégia kiejtette Elefántcsontpartot, jöhetnek a brazilok

Antonio Nusa révén vezetést szereztek a skandinávok az első félidőben, de az afrikai csapat a 74. percben Amad Diallo találatával egyenlített. Majd beköszönt Erling Haaland...

Norvégia vasárnap már a nyolcaddöntőben lép pályára, s az ötszörös világbajnok Brazília lesz az ellenfele. 

A szövetségi kapitány, Stale Solbakken is nehezen találta a szavakat a lefújást követően.

„Talán arra vagyok a legbüszkébb, hogy ismét sikerült történelmet írnunk. Huszonnyolc év után jutottunk el idáig, három mérkőzést is megnyertünk a négyből, a szurkolóink pedig fantasztikus hangulatot teremtettek az Egyesült Államokban” – értékelt Solbakken.

Emerse Faé a kiesés ellenére büszke játékosaira (Fotó: Getty Images)

Az elefántcsontpartiakat irányító Emerse Faé így értékelt:

„Ilyen a futball. Ha megvannak a helyzeteid, ki kell használnod őket. A nehezét már elvégeztük azzal, hogy egyenlítettünk. Sajnos a végén mégis gólt kaptunk. Nagyon sajnálom. A játékosok mindent beleadtak, és az utolsó pillanatig küzdöttek.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
ELEFÁNTCSONTPART–NORVÉGIA 1–2 (0–1)
Arlington, Dallas Stadion (AT&T Stadion), 69 665 néző. Vezette: Jesús Valenzuela (venezuelai)
ELEFÁNTCSONTPART: Y. Fofana – G. Doué, Agbadou, Kossounou, Konan (B. Touré, 90+3.) – Sangaré – Pépé (Diakité, 87.), Oulai (Amad Diallo, 60.), Kessié, Y. Diomande (Guessand, 90+3.) – Bonny (Wahi, 60.). Szövetségi kapitány: Emerse Faé
NORVÉGIA: Nyland – Pedersen (Aursnes, 83.), Ajer, Heggem, Möller Wolfe – Berge, Berg – Sörloth (Bobb, 71.), Ödegaard, Nusa (Schjelderup, 71.) – Haaland. Szövetségi kapitány: Stale Solbakken
Gólszerző: Amad Diallo (74.), ill. Nusa (39.), Haaland (86.)

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