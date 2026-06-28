„Életem egyik legrosszabb napja ez” – de Nico Williams nem adja fel

„Életem egyik legrosszabb napja ez. Nehéz éven vagyok túl, a lágyéksérülésem sok csatát megnyert ellenem, de a háborút nem. Kemény munkával, sok áldozatot hozva, fegyelmezetten túljutottam rajta, erre megint megsérültem. Másfél éve szenvedés, szomorúság, bizonytalanság és nyugtalanság hatotta át az életemet, abban sem voltam biztos, hogy valaha képes leszek fájdalom nélkül futballozni, élni. Olyan egyszerű mozdulatoknál is fájdalmat éreztem, mint az autóból való ki- és beszállás, a zuhanyozás. Fő célom az volt, hogy ismét boldogan tudjak futballozni, mert mosoly nélkül, kedvetlenül, boldogtalanul képtelen vagyok a legjobbamat nyújtani” – írta érzelmes közösségi posztjában a labdarúgó.

Mint beszámoltunk róla, Nico Williams az Uruguay elleni csoportmérkőzésen (1–0) szenvedett izomsérülést; a 76. percben állt be csereként, azaz nem sok időt töltött a pályán, de abba belefért, hogy Nicolás de la Cruz hátulról irgalmatlanul felrúgja.

„Úgy sérültem meg, hogy valaki, aki szintén profi futballal keresi a kenyerét, úgy akart megállítani, hogy tettét a frusztráció, az elégedetlenség, a saját helyzete kiváltotta keserűség vezérelte. Véleményem szerint teljesen szükségtelen mozdulat volt, könnyen el lehetett volna kerülni” – véleményezte az esetet Williams.

A szélső azonban nem adja fel, bízik abban, hogy még ezen a világbajnokságon pályára léphet.

„Tudom, hogy Istennek még van terve velem, és én a végsőkig küzdök, hogy azt csinálhassam, amit a legjobban szeretek: futballozzak, boldog legyek, és örömet szerezzek másoknak. A történetnek még nincs vége. Találkozunk amilyen hamar csak lehetséges, még ezen a világbajnokságon.”

A spanyolok legközelebb Ausztriával játszanak, tét a legjobb 16 közé jutás, a mérkőzés időpontja július 2.